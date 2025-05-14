進一步降溫 美減華小額包裹關稅至54% 港澳適用

中美周一發表聯合聲明互相大減關稅，白宮同日稍後公布一項行政命令，將削減中國的小額包裹關稅，從120%減至54%，同時適用於香港和澳門，為中美關稅戰進一步降溫。小額包裹關稅主要影響中國電商平台，包括拼多多旗下的Temu和總部設在新加坡的中資電商Shein。中方也釋出善意，美媒昨引述消息稱，中國解除「波音禁令」，內地航空公司可接收美國生產的飛機。
中美日內瓦經貿會談聯合聲明並無提及小額包裹，美方其後才公布有關措施。根據白宮行政命令，透過郵寄從中國運往美國、價值800美元(約6,240港元)以下的進口小額包裹關稅，其稅率將從120%降至54%，但仍維持100美元(約780港元)定額收費，從周三(5月14日)起生效。美國總統特朗普2月宣布結束小額包裹的關稅豁免，徵收120%稅率，定額收費亦提高至200美元(約1,560港元)，原定6月生效。
業界顧問：54%稅率仍非常高
特朗普批評小額包裹遭Temu和Shein等電商，以及毒品芬太尼和其他違法物品的販賣者濫用。路透社稱，近年透過免稅渠道進入美國的貨運，小額包裹佔了全部包裹逾90%，當中約60%來自中國。海關官員於2024年在國會聽證會中表示，在2023年的財政年度進入美國的小額包裹平均價值僅54美元(約421港元)。共和、民主兩黨議員批評小額包裹規則是漏洞，讓中國廉價貨品湧入美國，以及削弱美國工業。
有中國跨境電商服務顧問稱，小額包裹關稅即使減至54%，仍算非常高，相信賣家將採取觀望態度。他又認為，整體來說從中國運往美國的小額包裹黃金時期已過去。
習近平：霸凌霸道只會孤立自身
特朗普以高關稅向中國施壓，但中國並未屈服，作出相應反制措施。在中美聯合聲明公布翌日，國家主席習近平出席中國－拉丁美洲和加勒比海國家共同體論壇第四屆部長級會議開幕禮並發表主題演講，他強調當前，世界百年變局加速演進，多重風險交織疊加，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定，促進全球發展繁榮。關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身。
習近平又說，「中國同拉美和加勒比海國家都是全球南方重要成員，獨立自主是我們的光榮傳統，發展振興是我們的天然權利，公平正義是我們的共同追求。中方願同拉方攜手啟動五大工程，共謀發展振興，共建中拉命運共同體。」五大工程是指團結工程、發展工程、文明工程、和平工程及民心工程。
官媒：中方堅決反制起作用
中美在日內瓦經貿會談達成周三(5月14日)起互相大幅削減關稅，美方對中國的關稅從145%降至30%，中方對美國則由125%減至10%，初步為期90天。央視公眾號「玉淵譚天」在微博發文稱，關稅的削減說明中方此前的堅決反制和鬥爭態度起到了非常好的效果，反制措施確實對美方也造成重大影響，美國政府才會在會談之後將關稅降低至基準關稅水準。
中美會談出乎外界如期令兩國緊張關係降溫，美股和全球股市向好。美國有分析認為，令華爾街振奮的並非是美對華關稅減至30%，而是總統特朗普看來對其激進經濟政策失去勇氣。有中國學者認為中國必須強硬，若中國無守住底線，全球將向美國乞憐。但中方同時在談判桌上展示彈性，沒有堅持美方在展開討論前必須撤除所有單邊關稅，周一的聯合聲明為雙方提供時間談判。他指，中美貿易關係密不可分，大家都從關稅戰感到痛苦，須為緊張局面降溫。
代表美方談判的財長貝森特受訪稱，中美不希望全面脫鈎，美國只會在半導體、醫藥和鋼鐵等涉及國家安全的領域上對華「戰略脫鈎」。他認為，對中國的關稅將難以降至10%以下，料特朗普最初對中國設定34%「對等關稅」稅率將是上限。貝森特又指，若中方能夠處理好毒品芬太尼流入美國問題，20%「芬太尼關稅」或可下調。中方昨重申芬太尼是美方自身問題。