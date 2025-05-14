進一步降溫 美減華小額包裹關稅至54% 港澳適用

中美周一發表聯合聲明互相大減關稅，白宮同日稍後公布一項行政命令，將削減中國的小額包裹關稅，從120%減至54%，同時適用於香港和澳門，為中美關稅戰進一步降溫。小額包裹關稅主要影響中國電商平台，包括拼多多旗下的Temu和總部設在新加坡的中資電商Shein。中方也釋出善意，美媒昨引述消息稱，中國解除「波音禁令」，內地航空公司可接收美國生產的飛機。

中美日內瓦經貿會談聯合聲明並無提及小額包裹，美方其後才公布有關措施。根據白宮行政命令，透過郵寄從中國運往美國、價值800美元(約6,240港元)以下的進口小額包裹關稅，其稅率將從120%降至54%，但仍維持100美元(約780港元)定額收費，從周三(5月14日)起生效。美國總統特朗普2月宣布結束小額包裹的關稅豁免，徵收120%稅率，定額收費亦提高至200美元(約1,560港元)，原定6月生效。

業界顧問：54%稅率仍非常高

特朗普批評小額包裹遭Temu和Shein等電商，以及毒品芬太尼和其他違法物品的販賣者濫用。路透社稱，近年透過免稅渠道進入美國的貨運，小額包裹佔了全部包裹逾90%，當中約60%來自中國。海關官員於2024年在國會聽證會中表示，在2023年的財政年度進入美國的小額包裹平均價值僅54美元(約421港元)。共和、民主兩黨議員批評小額包裹規則是漏洞，讓中國廉價貨品湧入美國，以及削弱美國工業。

有中國跨境電商服務顧問稱，小額包裹關稅即使減至54%，仍算非常高，相信賣家將採取觀望態度。他又認為，整體來說從中國運往美國的小額包裹黃金時期已過去。