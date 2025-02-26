進駐景點10年貓咪慘被掉落懸崖　被捕男稱「牠不讓我抱」(有片)

被俄羅斯佔領的烏克蘭克里米亞地區，近日發生一起恐怖事件。一隻住在著名觀光景點燕窩城堡(Swallow's Nest)已逾10年的貓咪，是當地知名的「吉祥物」，竟然被一名24歲男遊客，狠心丟落約深40米的懸崖。男子被捕後聲稱，因為貓咪不讓他抱，所以就將牠掉落懸崖。

綜合報道，事發於上周日(23日)在燕窩城堡，已住在當地逾10年的貓咪「Musya」當時正在平台休息，一名來自聖彼得堡的24歲男遊客到燕窩城堡旅遊，卻無故歹殘忍地將Musya掉下懸崖。報道指，男子在虐貓後隨即被警方拘捕，他聲稱原本想抱抱Musya，但Musya反抗，所以把牠直接掉落懸崖。當地傳媒指，涉事男子疑似有精神疾病，他因虐待動物而被提起刑事訴訟，將面臨最高3年的監禁。