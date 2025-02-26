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國際
2025-02-26 16:00:00

進駐景點10年貓咪慘被掉落懸崖　被捕男稱「牠不讓我抱」(有片)

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進駐景點10年貓咪慘被掉落懸崖，被捕男稱「牠不讓我抱」。(X)

進駐景點10年貓咪慘被掉落懸崖，被捕男稱「牠不讓我抱」。(X)

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被俄羅斯佔領的烏克蘭克里米亞地區，近日發生一起恐怖事件。一隻住在著名觀光景點燕窩城堡(Swallow's Nest)已逾10年的貓咪，是當地知名的「吉祥物」，竟然被一名24歲男遊客，狠心丟落約深40米的懸崖。男子被捕後聲稱，因為貓咪不讓他抱，所以就將牠掉落懸崖。

綜合報道，事發於上周日(23)在燕窩城堡，已住在當地逾10年的貓咪「Musya」當時正在平台休息，一名來自聖彼得堡的24歲男遊客到燕窩城堡旅遊，卻無故歹殘忍地將Musya掉下懸崖。報道指，男子在虐貓後隨即被警方拘捕，他聲稱原本想抱抱Musya，但Musya反抗，所以把牠直接掉落懸崖。當地傳媒指，涉事男子疑似有精神疾病，他因虐待動物而被提起刑事訴訟，將面臨最高3年的監禁。

男子在虐貓後隨即被警方拘捕，他聲稱原本想抱抱Musya，但Musya反抗，所以把牠直接掉落懸崖。(X) 住在著名觀光景點燕窩城堡(Swallow's Nest)已逾10年的貓咪Musya。(X) 貓咪大難不死獲救，將會尋找新主人。(X) 克里米亞燕窩城堡(Swallow's Nest)。(網上圖片)

警告：影片或會令人情緒不安

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貓咪大難不死獲救 將會尋找新主人

網上影片顯示，男子抱著Musya在平台行了一段路，突然將Musya拋出護欄外。由於懸崖有約40米深，下方就是岩石和黑海，不少人都認為慕斯雅恐怕凶多吉少。慶幸地，有登山客於周二(25)拍攝到Musya的身影，牠就在下方岩石間遊走，當日就由消防游繩落懸崖，救起Musya，並交由動物保護團體照顧。團體表示，Musya奇蹟地沒有受傷，但不會把Musya放回燕窩城堡，會幫牠找到照顧牠的飼主。

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