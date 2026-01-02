逾百人慶新年 驚恐逃生 瑞士滑雪勝地酒吧大火40死100傷

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地一間酒吧於跨年夜，過百人歡慶新年之際突然起火爆炸，火勢猛烈，至少造成40死、約100傷，多人嚴重燒傷。附近數間醫院深切治療部爆滿，死傷者包括外國遊客，有政客形容火警現場如戰地。當地檢察總長指，經調查已排除涉及恐襲或縱火。目擊者指，事發時有侍應燃著木製天花，火勢迅速蔓延，天花燒至塌下，當局則指懷疑酒吧有部分先起火，引發閃燃。

事發於瑞士阿爾卑斯山滑雪度假城鎮克萊恩-蒙大拿(Crans Montana)，Le Constellation酒吧約凌晨1時半爆炸起火，網上片段可見，酒吧火光熊熊，冒出濃煙，多輛消防及救護車在場救援，警方封鎖並把附近區域劃為禁飛區。警方指，該酒吧平日很受遊客歡迎，逾百人到來慶祝新年。

目擊者：女侍應點著天花

一名來自紐約的遊客稱，看到酒吧冒出火焰，黑夜中很多人驚慌尖叫，逃出酒吧。另有目擊者稱，有人打碎玻璃窗門逃生，部分人傷勢嚴重，有家長擔心子女受困，趕來尋親。另有人目睹約20人從火焰及濃煙中驚慌逃命，就像恐怖片那樣驚嚇。

兩名女子憶述，當時她們在酒吧裡，一名男侍應用肩膀托高一名女侍應，女侍應拿著一支點著的蠟燭，結果蠟燭燒著木製天花，火勢迅速蔓延，天花塌下，人群嚇得瘋狂尖叫、逃走，從地庫擠進狹窄的樓梯往上跑，穿過窄門逃出酒吧。