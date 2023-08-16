熱門搜尋:
消暑方法 暑假活動 銀色債券 中秋月餅 消委會 林襄 港元定存 C觀點 網上熱話 Ray Online 碧桂園 ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 姜濤 免費機票 澳門好去處 食譜 BNO 英超 回鄉證 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
國際
2023-08-16 18:52:44

逾萬人藉假期攀登富士山　違規外國旅客問題湧現（有片）

分享：
大量旅客近日攀登富士山。(本報攝)

大量旅客近日攀登富士山。(本報攝)

富士山是日本的象徵，然而這個海拔3,776公尺的活火山，並不是隨便就可以攀頂。近日是日本的盂蘭盆節，加上各地的暑假假期，日本以至海外登山遊客，在盆節的3日假期就有逾萬人登山，然而危險的登山客就在這個時間頻現，當中包括有未有預訂「山小屋」的「彈丸登山」客以及裝備嚴重不足的外國人。

日本傳媒報道，在本月的12日，就有4,740人登上富士山，是今個登山季節單日最高紀錄，而自日本的「山之日」（11日）起計算的3日內，就有超過1萬人登山。雖然富士山景色美麗，但是人類在登上海拔2,700公尺以上就已經會有機會出現高山反應，加上山上與山下的氣溫差等，登上富士山還是需要準備好防寒衣着及補充的食物等。富士山所在的山梨及靜岡縣，雖然早已呼籲旅客不要沒預訂山上宿舍「山小屋」就登山的即興「彈丸登山」，不過這樣的外國遊客仍然不絕。

近日有登山日本登山客就拍攝到片段，不少「彈丸登山」的外國遊客，晚上就只在「山小屋」外露宿，甚至有人只不過將身體捲曲在一角睡覺。另外，亦有沒預訂「山小屋」的外國遊客，居然拿起露營用的煤氣爐，在小屋下的地基即席點火煮食，令當地日本人也為之咋舌。

未有預訂宿舍的遊客在富士山上露宿。(影片截圖) 未有預訂宿舍的遊客在富士山上露宿。(影片截圖)

日本有電視台亦登山檢視有關的現象，其中電視台遇到一批日本居住，準備登山的越南人，他們表示都為登山而做足準備：「大家在攀山時，請努力地遵守秩序，不要造成麻煩。不要讓後來的人或是在住宿的人留下越南人的壞印象。」

山上露宿易引發低溫症

在富士山七合目的山小屋，已經擠滿不少的登山客，山上宿舍員工都表示這情況是今年首次。到八合目，攝製隊更真的遇到了所謂想迅速來回而留宿的「彈丸登山」者。報道指，在12日的4,740人當中，據報就有超過1,300人屬「彈丸登山」者。當地的登山指導受訪就表示，登山客在八合目的位置停下或露宿，其實會有低溫症的風險，然而在這幾天，這種情況並不罕見。

指導員又表示，不少的外國登山者對日本的禮儀都不太認識，當中部份在提示後還是會聽警告。然而在這些日子，還是有外國遊客帶同帳篷在山上紮營，亦有人在山頂使用無人機拍攝。

有外國遊客在山小屋底使用煤氣爐。(影片截圖)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受