逾萬人藉假期攀登富士山　違規外國旅客問題湧現（有片）

富士山是日本的象徵，然而這個海拔3,776公尺的活火山，並不是隨便就可以攀頂。近日是日本的盂蘭盆節，加上各地的暑假假期，日本以至海外登山遊客，在盆節的3日假期就有逾萬人登山，然而危險的登山客就在這個時間頻現，當中包括有未有預訂「山小屋」的「彈丸登山」客以及裝備嚴重不足的外國人。

日本傳媒報道，在本月的12日，就有4,740人登上富士山，是今個登山季節單日最高紀錄，而自日本的「山之日」（11日）起計算的3日內，就有超過1萬人登山。雖然富士山景色美麗，但是人類在登上海拔2,700公尺以上就已經會有機會出現高山反應，加上山上與山下的氣溫差等，登上富士山還是需要準備好防寒衣着及補充的食物等。富士山所在的山梨及靜岡縣，雖然早已呼籲旅客不要沒預訂山上宿舍「山小屋」就登山的即興「彈丸登山」，不過這樣的外國遊客仍然不絕。

近日有登山日本登山客就拍攝到片段，不少「彈丸登山」的外國遊客，晚上就只在「山小屋」外露宿，甚至有人只不過將身體捲曲在一角睡覺。另外，亦有沒預訂「山小屋」的外國遊客，居然拿起露營用的煤氣爐，在小屋下的地基即席點火煮食，令當地日本人也為之咋舌。