逾180年歷史　新加坡將停辦賽馬

克蘭芝賽馬場在周一（5日）宣布，將會在明年舉辦最後的一場賽事，之後就會結束該國的賽馬活動。聲明表示：「賽馬在新加坡有悠久和非凡的歷史。比賽會舉行至2024年10月5日的第100屆新加坡金盃，賽馬會仍會確保每場賽事的體育精神、安全以及誠信。」

交還土地予政府改建

新加坡在1842年舉行首場的賽馬，並由蘇格蘭商人William Henry Macleod Read牽頭成立新加坡競賽會，並在新加坡中部的一塊半沼澤地興建首個賽馬場，之後在1933年再將馬場搬到西部。到2000年，新加坡再將馬場改到北部的克蘭芝，當時耗資約5億坡元。然而新加坡的賽馬近年入場人數大減，加上政府希望收回土地作未來的發展，故新加坡賽馬會決定交還土地。新加坡博彩公司就表示，在結束賽馬活動之後，該國仍可以在境內投注有協議的海外賽馬，當中包括香港及馬來西亞的賽事等。

新加坡政府將收回120公頃的土地發展，而政府表示：「新加坡是一個土地有限的城邦。政府會持續審視土地的利用及規劃以符合現有需要，以確保下一代有充足的土地使用。」