逾230年歷史英著名書店 500間門市恐一次過消失｜英國經濟

英媒報道，WHSmith近年受銷售額及顧客數量下跌困擾，截至去年8月財季雖有盈利，但僅賺3,200萬鎊(約3.1億港元)。帳面看來似乎不過不失，但當中存在一個極大問題，就是原來公司有高達85%的利潤，是來自旅行用品、食品及手信部門，主要設在主要機場及鐵路站，而非來自在英國市區賣書賣文具的「本業」。

創立於1792年的英國書店及文具精品店WHSmith，位於當地鬧市街頭的500間門市，恐怕會在一夕間消失，變成集體回憶。

報道指，英國最低工資及國民保險供款增加，令WHSmith今年的基本成本上漲2,000萬鎊(約1.9億港元)，而其位於鬧市的分店的生意額，過去10年從6.84億鎊(約64.6億港元)，跌至4.52億鎊(45.1億港元)。

公司高層因此決定把英國鬧市街頭共約500間分店的業務賣盤，但新買家不能再沿用WHSimth為店名，意味居民見慣見熟、梗有一間喺左近的WHSmith可能會全部消失，只剩機場及鐵路站的旅遊用品、食品及手信店。

WHSimth｜新買家不能沿用舊名 意味500間店須改名

英媒指，WHSmith街頭書店的潛在買家，包括曾經持有連鎖唱片零售集團HMV的加拿大商人Doug Putman。但有專家認為，WHSimth除賣書賣文儀用品外，所售產品種類繁多，若新買家不能沿用舊名，銷售宣傳將非常困難；而大多數WHSmith的門市租約為2年，意味就算有新買家接手，很多分店也會在業務重新部署下關門大吉。此外，當中近200間分店設有郵局，增加了賣盤的複雜性。