逾37度高溫下京都祇園祭相隔4年復辦　至少26人不適送院(有片)

今日（17日）是日本海之日假期的最後一日，也是京都每年盛大活動「祇園祭」的前祭之日。在過去4年，因應疫情而停辦的祇園祭，今年復辦。然而在酷熱天氣之下，京都市氣溫錄得36.9度，至當地下午4時，有26人中暑送院。
祇園祭是日本以及京都府的三大祭典之一，也是日本重要的節慶。在過去幾年，因為新冠疫情的影響下，祭禮被迫中斷，而今年的前祭在9時開始，由其中的一輛花橋帶領下，其他各山頭村莊亦推着自己的花橋進行巡遊，京都市估計，配合今日的假期之下，估計有超過4萬人在現場圍觀。
【阪急一景】— 阪急沿線情報紙TOKK【公式】🎆 (@hankyu_tokk) July 17, 2023
祇園祭の前祭巡行
長刀鉾の様子をおすそ分け
夏ですね☺ pic.twitter.com/KY2f70M6EH
然而根據日本氣象廳的公布，大阪的枚方市錄得36.9度的高溫。而在京都市，當地消防局直至下午2時，收到有9名觀看祭典的遊客中暑，需要送院，而連同全京都市在下午4時前，連同該9名遊客在內，已有26人因為中暑而要送院。直至當地下午2時40分，京都府錄得37.6度的高溫，而奈良縣風屋亦有37.5度高溫。
全日本32地發暑熱警報
在今日，日本環境省與氣象廳向32個都府縣發出「預防中暑警告」，當中包括東京都及大阪府。是日本今年以來同日最多地方天氣將達33度以上。當中九州及關東廣泛地區都作出有關警報，其中關東及甲信的9個都縣都發出警報。
#祇園祭 前祭の山鉾巡行✨— tomomi (@melolotm) July 17, 2023
長刀鉾のお稚児さんが結界の注連縄を切り
八坂神社さんの方へ東進します✨#祇園祭2023 pic.twitter.com/Q5UqPhM7gN
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