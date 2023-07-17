逾37度高溫下京都祇園祭相隔4年復辦　至少26人不適送院(有片)

今日（17日）是日本海之日假期的最後一日，也是京都每年盛大活動「祇園祭」的前祭之日。在過去4年，因應疫情而停辦的祇園祭，今年復辦。然而在酷熱天氣之下，京都市氣溫錄得36.9度，至當地下午4時，有26人中暑送院。

祇園祭是日本以及京都府的三大祭典之一，也是日本重要的節慶。在過去幾年，因為新冠疫情的影響下，祭禮被迫中斷，而今年的前祭在9時開始，由其中的一輛花橋帶領下，其他各山頭村莊亦推着自己的花橋進行巡遊，京都市估計，配合今日的假期之下，估計有超過4萬人在現場圍觀。