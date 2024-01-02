逾6000架Tesla新車有床蝨　抵澳洲貨輪遭退回上海

近月床蝨蝨患從法國和英國等歐洲國家蔓延至南韓以及多處，詎料目前全球最暢銷的電動車Tesla亦受影響。上海一艘滿載6,000多輛Tesla Model Y 新車的貨輪，抵達澳洲後，被檢查出有床蝨，整艘貨輪被澳洲政府退回上海。

英國《每日郵報》(Daily Mail)於上月28日報道，這艘貨輪「Glovis」從上海出發，自去年10月22日起一直於布里斯班近海盤旋，船員持續對船體內部進行熏蒸以降低害，惟抵達澳洲時仍被拒收。澳洲農林漁業部(DAFF)發言人表示，當局檢測到多種床蝨，將對澳洲的植物健康和環境構成重大威脅，對農作物、水果和觀賞樹木造成損害。