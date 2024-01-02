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國際
2024-01-02 13:48:00

逾6000架Tesla新車有床蝨　抵澳洲貨輪遭退回上海

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逾6000架Tesla新車有床蝨，抵澳洲貨輪遭退回上海。(X)

逾6000架Tesla新車有床蝨，抵澳洲貨輪遭退回上海。(X)

 近月床蝨蝨患從法國和英國等歐洲國家蔓延至南韓以及多處，詎料目前全球最暢銷的電動車Tesla亦受影響。上海一艘滿載6,000多輛Tesla Model Y 新車的貨輪，抵達澳洲後，被檢查出有床蝨，整艘貨輪被澳洲政府退回上海。

英國《每日郵報》(Daily Mail)於上月28日報道，這艘貨輪「Glovis從上海出發，自去年1022日起一直於布里斯班近海盤旋，船員持續對船體內部進行熏蒸以降低害，惟抵達澳洲時仍被拒收。澳洲農林漁業部(DAFF)發言人表示，當局檢測到多種床蝨，將對澳洲的植物健康和環境構成重大威脅，對農作物、水果和觀賞樹木造成損害。

報道指，貨輪「Glovis」從上海出發，自去年10月22日起一直於布里斯班近海盤旋。(X)

報道指，貨輪「Glovis」從上海出發，自去年10月22日起一直於布里斯班近海盤旋。(X)

汽車媒體人：朋友3個月前訂購Model Y亦在貨輪上

資深汽車媒體人「Andy老爹」上月30日亦於Facebook貼文表示，日前一艘載逾6,000Tesla新車的貨輪，從上海出發抵達澳洲後，將所有的Tesla新車開下船準備交車給客戶，結果在一輪檢查過後，發現有多隻床蝨跟著新車一起在船上飄洋過海到了澳洲。經過確認這些床蝨，有可能會對澳洲本身的植物環境農作物，人體健康等等造成重大威脅，澳洲政府下令拒收，並且要求所有新車立刻上船整艘船打包回上海。Andy老爹一位澳洲朋友，3個月前訂購的一輛白色Model Y就在這艘船上。

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