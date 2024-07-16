遇暗殺後受訪 特朗普：我本應會死

美國前總統特朗普遭暗殺受傷成為全球焦點，勝出11月總統大選再入主白宮的機會也大為增加。他周日接受傳媒訪問憶述是次遇襲，形容非常超現實，又說若非擰轉頭，「我不會在這裡，我本應會死」。 特朗普耳朵受傷流血披面、握拳的照片成為一個象徵，也成為拉票「工具」；路透社指，特朗普的選舉網站引導潛在捐款者轉去捐款平台時，有關網頁展示了該相的黑白照，下方寫著「團結、和平、讓美國再次偉大」(Unity. Peace. Make America Great Again)。特朗普向《紐約郵報》表示，「很多人都說這是他們看過最具代表性的照片。他們是對的，我沒有死。通常死了才有代表圖片。」

右耳被扯掉一小塊肉 特朗普在訪問中表示，治療的醫生說從未見過遭AR-15半自動步槍擊中的人可以生存，「他稱之為奇蹟」。報道指，他右耳蓋著一塊大紗布，競選人員不准拍照。特朗普說，「我本不應在這裡，我本應會死。」他解釋若沒有稍為向右擰轉頭，看大螢幕上非法移民圖表，他會死掉；本應奪命的子彈扯掉他耳朵一小塊肉，鮮血濺向其前額和面頰。他說當時仍想繼續演說，但特勤人員稱這裡不安全，須送他到醫院。 事發時講台的咪並沒有熄掉，聽到特朗普在緊急關頭仍向掩護他離開的特勤人員說「等一等，我想穿回鞋子。」他解釋特勤人員大力撲向他，令他鞋子飛脫。他在訪問中讚揚特勤人員的英勇行為，狙擊手一槍擊斃槍手。

共和黨大會展開 特朗普槍擊後修改講詞 共和黨全國代表大會周一於威斯康辛州密爾沃基展開，為期4天，最後一天將宣布提名特朗普代表共和黨參選總統，他屆時會發言。特朗普接受《華盛頓觀察家報》訪問時稱，「這是一個機會令全國甚至全球團結一起。演講內容有很大修改，較兩天前有很大改變。」特朗普也將在大會上公布競選拍檔副總統人選，盛傳3位熱門為俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)、佛州聯邦參議員魯比奧(Marco Rubio)、北達科他州州長伯古姆(Doug Burgum)，魯比奧較為人熟悉是對中國態度強硬。 再度與特朗普對戰、角逐連任的總統拜登處於極度劣勢，周日於白宮發表電視講話，呼籲國民團結，又說「這個國家的政治誇張修辭愈來愈激烈，是時候降溫。」共和黨籍眾議院議長約翰遜同意美國人言辭須降溫，但指控拜登陣營常對特朗普作出誇大的攻擊。路透社指，特朗普在拉票活動演說中也常用暴力字眼，例如「浴血」，又指對手是害蟲和法西斯分子，亦在無證據下指控拜登鼓勵非法移民串謀推翻美國。 《紐約時報》分析認為，特朗普遇刺不單無法團結國民，反而令不同意識形態的人更加撕裂。美國聯邦調查局(FBI)正循企圖暗殺和本土恐怖主義罪行方向調查，暫時仍未能確定被擊斃槍手克魯克斯的犯案動機。