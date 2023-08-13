遇溺自救方法｜日本推「烏賊泳式」 網民：學校應該要教（有片）

日本水難救濟會研究出「烏賊泳式」，能讓溺水者以最少的體力盡可能保持更長時間的漂浮或移動。（示意圖／pexels）

記者高珞曦／綜合報道

近期天災不斷，夏日又是戲水旺季，日本水難救濟會研發出「烏賊泳式」，讓戲水遊客發現自己被海浪帶離岸邊時，能夠用最少的體力確保自己漂浮於海面，進而自救。

日本《讀賣新聞》報道，日本水難救濟會近期研究出一種新的游泳姿勢「烏賊泳式」（イカ泳ぎ），游法類似於仰式與蛙式的結合，游泳者將腹部朝上漂浮，手腳同時隨水流彎曲、划水，緩慢地行動。水難救濟會也介紹，其實該姿勢正式名稱應為「基礎仰式」（Elementary Backstroke），為了讓民眾容易記住，才取了「烏賊泳式」的新名稱。