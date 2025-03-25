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國際
2025-03-25 12:28:00

遊客亂攀瑪雅古金字塔　遭民眾喊打「捉他獻祭」(有片)

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遊客亂攀瑪雅古金字塔，遭民眾喊打「捉他獻祭」。(X)

遊客亂攀瑪雅古金字塔，遭民眾喊打「捉他獻祭」。(X)

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世界文化遺產之一，位於墨西哥猶加敦半島北部瑪雅古城奇琴伊察(Chichen Itza)的卡斯蒂略(El Castillo)金字塔，被當地人認為神聖，一名外國遊客竟然無視規定公然攀爬，惹怒民眾，甚至有人高呼要捉他「獻祭」，為免事件升級，男子最後要由警方保護下離開。

綜合報道，事發於上周四(20)，卡斯蒂略金字塔明文規定不能爬，但一名遊客繞過保安公然違規攀登金字塔。網上影片顯示，一名揹著背囊的男子沿著金字塔石梯攀登，至少2名保安追上去，更在金字塔平台位置上演一幕追逐戰。

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網上影片顯示，一名揹著背囊的男子沿著金字塔石梯攀登。(X) 至少2名保安追上去，更在金字塔平台位置上演一幕追逐戰。(X) 警方為防止情況進一步升級，保護該名男子離開。(X) 有民眾前去追罵甚至企圖襲擊他，但被警員分隔。(X)

違規遊客遭民眾追罵 由警員保護離開

當地報道指，違規者是一名38歲的德國遊客，他甚至與在場人士發生肢體衝突，有人在場大喊要將他「獻祭」(sacrifice)，警方為防止情況進一步升級，保護該名男子離開，有民眾前去追罵甚至企圖襲擊他，但被警員分隔。

奇琴伊察被稱為「新世界七大奇蹟」之一，是聯合國教科文組織世界文化遺產之一，為保護古蹟2006年已禁止攀登，根據相關法律，違規者將會面臨罰款。

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