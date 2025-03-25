遊客亂攀瑪雅古金字塔　遭民眾喊打「捉他獻祭」(有片)

遊客亂攀瑪雅古金字塔，遭民眾喊打「捉他獻祭」。(X)

世界文化遺產之一，位於墨西哥猶加敦半島北部瑪雅古城奇琴伊察(Chichen Itza)的卡斯蒂略(El Castillo)金字塔，被當地人認為神聖，一名外國遊客竟然無視規定公然攀爬，惹怒民眾，甚至有人高呼要捉他「獻祭」，為免事件升級，男子最後要由警方保護下離開。

綜合報道，事發於上周四(20日)，卡斯蒂略金字塔明文規定不能爬，但一名遊客繞過保安公然違規攀登金字塔。網上影片顯示，一名揹著背囊的男子沿著金字塔石梯攀登，至少2名保安追上去，更在金字塔平台位置上演一幕追逐戰。