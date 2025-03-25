遊客亂攀瑪雅古金字塔　遭民眾喊打「捉他獻祭」(有片)

世界文化遺產之一，位於墨西哥猶加敦半島北部瑪雅古城奇琴伊察(Chichen Itza)的卡斯蒂略(El Castillo)金字塔，被當地人認為神聖，一名外國遊客竟然無視規定公然攀爬，惹怒民眾，甚至有人高呼要捉他「獻祭」，為免事件升級，男子最後要由警方保護下離開。
綜合報道，事發於上周四(20日)，卡斯蒂略金字塔明文規定不能爬，但一名遊客繞過保安公然違規攀登金字塔。網上影片顯示，一名揹著背囊的男子沿著金字塔石梯攀登，至少2名保安追上去，更在金字塔平台位置上演一幕追逐戰。
違規遊客遭民眾追罵 由警員保護離開
當地報道指，違規者是一名38歲的德國遊客，他甚至與在場人士發生肢體衝突，有人在場大喊要將他「獻祭」(sacrifice)，警方為防止情況進一步升級，保護該名男子離開，有民眾前去追罵甚至企圖襲擊他，但被警員分隔。
奇琴伊察被稱為「新世界七大奇蹟」之一，是聯合國教科文組織世界文化遺產之一，為保護古蹟2006年已禁止攀登，根據相關法律，違規者將會面臨罰款。
Un alemán sube al Castillo de Chichén Itzá durante el fenómeno de Kukulcán y es agredido.— José Díaz (@JJDiazMachuca) March 22, 2025
Un hombre de 38 años, originario de #Alemania, subió a la pirámide de Chichén Itzá el 20 de marzo de 2025, durante el fenómeno de #Kukulcán en el equinoccio de primavera, violando los… pic.twitter.com/ByT82zcw0E