遊客吉卜力公園「非禮」卡通人物　縣知事表示會堅決應對

在遊樂園不時有人對靜默的公園人物，有奇怪的拍攝想法，不過日本愛知縣知事對這些「不洽當行為」就相當憤慨。愛知縣知事大村秀章在周四（9日）回應有網民將一些狀似「非禮」或「傷害」卡通人像的相片上傳，大村知事對遊客的這些行為感到極度遺憾，並要求公園的營運立即禁止有關的行為。
位於愛知縣長久手市的吉卜力公園，公園在去年11月才開幕，是愛知縣投資了340億日圓建設的景點，園內擺放了不少吉卜力動畫作品的人物立像供遊客拍照。不過在社交媒體上，就有一些遊客拍攝了一些「不洽當照片」，引起了話題。這些的相片當中，有些是遊客「胸襲」女角，也有人扮作綁匪，像是要綁架一些少女角色，也有人裝成偷拍角色裙底等。
考慮法律追究拍攝者
在周四進行的記者會，大村知事表示：「吉卜力公園是大人和小童都會去，並在當中享受吉卜力作品的樂趣。請不要來做出一些令很多人會不安的行為。」他又指責，這些拍攝就如「壽司恐襲」一樣是惡質行為，又表示在確定拍攝者之後，在別無選擇下也可以會對這些遊客採取包括法律追究的行動。
不過營運公園的公司，在接受傳媒的查詢時，表示不作出回應，同時在社交媒體上也有質疑公園未有採取措施去保護這些卡通人物。然而在社交媒體上也有相反聲音，有人認為在國外也有一些外國人對銅像等作「胸襲」狀影相，認為有些人把事件鬧得太大。