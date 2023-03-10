遊客吉卜力公園「非禮」卡通人物　縣知事表示會堅決應對

在遊樂園不時有人對靜默的公園人物，有奇怪的拍攝想法，不過日本愛知縣知事對這些「不洽當行為」就相當憤慨。愛知縣知事大村秀章在周四（9日）回應有網民將一些狀似「非禮」或「傷害」卡通人像的相片上傳，大村知事對遊客的這些行為感到極度遺憾，並要求公園的營運立即禁止有關的行為。

位於愛知縣長久手市的吉卜力公園，公園在去年11月才開幕，是愛知縣投資了340億日圓建設的景點，園內擺放了不少吉卜力動畫作品的人物立像供遊客拍照。不過在社交媒體上，就有一些遊客拍攝了一些「不洽當照片」，引起了話題。這些的相片當中，有些是遊客「胸襲」女角，也有人扮作綁匪，像是要綁架一些少女角色，也有人裝成偷拍角色裙底等。