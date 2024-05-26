遊客喪fing京都八坂神社搖鈴 神社宣布下午5時後收起搖鈴繩至翌日清晨

去日本京都清水寺遊玩的人，都會順路到八坂神社。八坂神社昨在官網突然宣布，為了參拜者的安全，正殿的搖鈴繩將於下午5時至清晨6時收起。公布指民眾在這段時間仍可照常參拜，只是不可搖鈴。未知事件是否與遊客將用來祈福的搖鈴視作玩具，亂搖鈴鐺擾民有關。

日本神社的「賽銭箱」(添香油錢)上方會設置鈴鐺，民眾參拜後可輕拉繩子搖鈴，以招喚神明和去除厄運。惟遊客卻當它們是擺設，毫不尊重。日本傳媒稱，網上瘋傳短片顯示一名女子抗議數名外國男子的行為，一名外國人用日語和英語與拍片者爭吵。帖文指，這群外國人於晚上在八坂神社的柵欄上敲打鈴繩。