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國際
2024-05-06 12:31:56

遊客打卡拍富士山擾民 Lawson便利店道歉頒措施應對

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日本旅遊熱點河口湖車站外一間Lawson便利店因鄰近富士山，近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點(路透社)

日本旅遊熱點河口湖車站外一間Lawson便利店因鄰近富士山，近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點(路透社)

日本旅遊熱點河口湖車站外一間Lawson便利店因鄰近富士山，近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點，當地政府正豎立黑布阻止遊客聚集，但遊客很快又發現車程約5分鐘的另一間分店可以拍到類似景色。Lawson總公司昨日(5日)就造成困擾發布道歉聲明，表示將設置多國語言告示牌，並考慮安排專屬保安在店外維持秩序。

日本旅遊熱點河口湖車站外一間Lawson便利店因鄰近富士山，近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點(路透社) 日本旅遊熱點河口湖車站外一間Lawson便利店因鄰近富士山，近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點(網上圖片)) 日本旅遊熱點河口湖車站外一間Lawson便利店因鄰近富士山，近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點(路透社) 當地政府正豎立黑布阻止遊客聚集(路透社) 當地政府正豎立黑布阻止遊客聚集(路透社) 該公司在河口湖站前店加強安全措施，包括向店內派遣總部員工，並會增設附多種語言的簡單標誌。他們也計劃再加裝新標示，警告在場遊客不要橫越馬路和亂抛垃圾(美聯社) 當地政府正豎立黑布阻止遊客聚集(美聯社) Lawson河口湖站前店近兩年湧入旅客人數大增，全天候均有人輪候拍照，嚴重影響當地市容及生活。 Lawson河口湖站前店近兩年湧入旅客人數大增，全天候均有人輪候拍照，嚴重影響當地市容及生活。 Lawson河口湖站前店近兩年湧入旅客人數大增，全天候均有人輪候拍照，嚴重影響當地市容及生活。

Lawson河口湖站前店近兩年湧入旅客人數大增，全天候均有人輪候拍照，嚴重影響當地市容及生活。市政府最終決定在現場設置高約2.5米﹑長20米的黑布阻止拍攝。Lawson總公司在聲明中表示，由於兩間分店成為拍攝富士山的人氣打卡景點，造成附近居民、顧客及其他許多人的困擾與憂慮，在此由衷致歉。

該公司在河口湖站前店加強安全措施，包括向店內派遣總部員工，並會增設附多種語言的簡單標誌。他們也計劃再加裝新標示，警告在場遊客不要橫越馬路和亂抛垃圾。為防止事故，Lawson將與警方和政府協商，考慮從外部保安公司部署專屬保安人員到兩間分店。

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