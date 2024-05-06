遊客打卡拍富士山擾民 Lawson便利店道歉頒措施應對

日本旅遊熱點河口湖車站外一間Lawson便利店因鄰近富士山，近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點，當地政府正豎立黑布阻止遊客聚集，但遊客很快又發現車程約5分鐘的另一間分店可以拍到類似景色。Lawson總公司昨日(5日)就造成困擾發布道歉聲明，表示將設置多國語言告示牌，並考慮安排專屬保安在店外維持秩序。

Lawson河口湖站前店近兩年湧入旅客人數大增，全天候均有人輪候拍照，嚴重影響當地市容及生活。市政府最終決定在現場設置高約2.5米﹑長20米的黑布阻止拍攝。Lawson總公司在聲明中表示，由於兩間分店成為拍攝富士山的人氣打卡景點，造成附近居民、顧客及其他許多人的困擾與憂慮，在此由衷致歉。