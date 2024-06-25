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國際
2024-06-25 16:15:25

遊客拍富士山擾民 LAWSON籲旅行社勿把河口湖兩店列入觀光行程

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遊客聚集在河口湖LAWSON店外拍攝富士山。(資料圖片)

遊客聚集在河口湖LAWSON店外拍攝富士山。(資料圖片)

外國遊客爭相到日本山梨縣兩間LAWSON便利店外拍攝富士山，影響當地居民日常生活。LAWSON表示，已要求旅行社不要安排旅遊巴載客到這兩間店附近。

兩店相距約1公里，分別是LAWSON河口湖站前店以及LAWSON富士河口湖町役場前店，店外都可以拍到富士山處於便利店屋頂上的美景，因而吸引大批遊客前來打卡，卻有不少人亂拋垃圾、闖出馬路、阻礙行人路等，對當地居民造成滋擾。

富士山｜仍有部分行程包括到便利店打卡

《讀賣新聞》報道，總部設於東京的LAWSON表示，已確認這兩間被遊客當作打卡熱點的分店是一些旅行團的行程。兩店的停車場無法容納多輛大型巴士，有發生交通事故的風險，因此LAWSON上月要求4間旅行社不要把這兩間分店當作觀光景點。有旅行社已刪除相關行程，但仍有部分旅遊行程包括赴便利店打卡。

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有遊客隔著黑布幕拍攝河口湖LAWSON便利店。(資料圖片) 記者透過黑布幕的孔洞拍攝河口湖LAWSON便利店。(資料圖片) 河口湖町公所在黑布幕貼上QR code推介其他拍攝景點。(互聯網) 遊客聚集在河口湖LAWSON店外拍攝富士山。(資料圖片) 遊客聚集在河口湖LAWSON店外拍攝富士山。(資料圖片) 河口湖LAWSON店與富士山同框的美景。(互聯網)

富士山｜LAWSON：須確保居民及顧客安全

LAWSON除了會繼續要求旅行社刪除相關行程，也「將與地方政府、警方合作，確保居民的生活環境以及顧客的安全」。

富士河口湖町公所為了阻止遊客拍攝富士山，上月在LAWSON河口湖站前店前方的行人路架設黑布幕，但不久就被人挖開一個一個孔洞。町公所隨即派人修補黑布幕，也在上面貼上QR code推介其他景點，期望藉此分散遊客人潮。

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