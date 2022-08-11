遊客氾濫破壞居住環境 威尼斯人口持續流失 料跌破5萬

意大利水都威尼斯是旅遊勝地，新冠肺炎疫情前每年接待數以千萬計遊客，近兩年每年到訪人次亦過百萬。惟遊客「氾濫」不但對環境造成破壞，更導致當地人口遞減。有保育組織預計，威尼斯人口本周五將首次跌破5萬，形容居民被旅遊業的惡果「搞到窒息」，在遊客堆中，居民猶如「博物館裡的文物」。

聖馬可廣場等景點經常人頭湧湧，大部分都是外國遊客，當地居民成了「稀有品種」。英國《衛報》報道，威尼斯人口自1950年代便不斷減少，過去70年已流失逾12萬。

致力保育威尼斯文化及歷史遺產的Venessia.com指，當地每日都有居民遷離，估算本周三人口僅有50,011人，周五料跌至5萬以下。組織領袖塞基(Matteo Secchi)表示，人口流失主要原因是遊客太多，令居住環境變差，物價貴、住屋費負擔不來，出售必需品的商店又被紀念品店取代，如此著重旅遊業的「經濟機器」令居民「感到窒息」。