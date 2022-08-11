遊客氾濫破壞居住環境 威尼斯人口持續流失 料跌破5萬

意大利水都威尼斯是旅遊勝地，新冠肺炎疫情前每年接待數以千萬計遊客，近兩年每年到訪人次亦過百萬。惟遊客「氾濫」不但對環境造成破壞，更導致當地人口遞減。有保育組織預計，威尼斯人口本周五將首次跌破5萬，形容居民被旅遊業的惡果「搞到窒息」，在遊客堆中，居民猶如「博物館裡的文物」。
聖馬可廣場等景點經常人頭湧湧，大部分都是外國遊客，當地居民成了「稀有品種」。英國《衛報》報道，威尼斯人口自1950年代便不斷減少，過去70年已流失逾12萬。
致力保育威尼斯文化及歷史遺產的Venessia.com指，當地每日都有居民遷離，估算本周三人口僅有50,011人，周五料跌至5萬以下。組織領袖塞基(Matteo Secchi)表示，人口流失主要原因是遊客太多，令居住環境變差，物價貴、住屋費負擔不來，出售必需品的商店又被紀念品店取代，如此著重旅遊業的「經濟機器」令居民「感到窒息」。
保育團體：旅遊業是「雙刃劍」
塞基形容威尼斯是「印鈔機」，外來人在這裡買屋出租賺錢，而旅遊業則是「雙刃劍」，可帶動經濟，亦會降低居民的生活質素。他說，其組織曾向當局反映遊客「氾濫」帶來的問題，但當局一直沒採取有效措施應對，警告若情況再沒改善，威尼斯人將面臨「絕種危險」，變成「博物館裡的歷史文物」。他建議當局提供誘因吸引居民留下，例如向只租給本地居民的屋主發放津貼，以減輕居民住屋負擔。
莫雷里(Andrea Morelli)經營的藥房門外有一個記錄人口流動的電子裝置，顯示上周人口有50,022人，至本周三又少了11人。他說，記得小時候本地人還是佔大多數，在聖馬可廣場散步，常會碰到認識的人，但此情境現已不復見。