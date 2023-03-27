遊客跳運河拍片呃like 威尼斯市長鬧爆：正白癡！(有片)

左至右：男子站在屋頂，突然跳進運河中，激起大量水花。(互聯網)

意大利一名男子為拍片呃like，竟赤膊從3層樓高的屋頂跳落威尼斯運河，威尼斯市長布魯尼亞羅(Luigi Brugnaro)氣得在Twitter痛罵該名男子，怒言「應該給這個白癡頒發愚蠢證書」，並要求警方緝捕他歸案。

從影片可見，該男子僅穿短褲，站在一幢3層樓高的建築物屋頂上，突然一躍而下，跳入威尼斯運河中，激起大量水花。男子隨後上岸，朋友上前遞給他毛巾。

市長：如此行徑會給威尼斯帶來危險

美國有線電視新聞網(CNN)報道，影片旋即在社交網瘋傳，威尼斯市長布魯尼亞羅對男子的行徑感到憤怒，在Twitter發文鬧爆：「我真的應該給這個白癡頒發愚蠢證書，並為他的行為踢他一腳。他不知道如此行為，會給這座城市帶來多大的危險。」

警方介入調查

布魯尼亞羅指，當局正確認男子的身份，並追查片中兩人的下落，警方已前往事發建築物調查男子如何進入。他說：「這名男子冒著生命危險跳入運河，如果跳下去時剛好有船經過，會如何呢？」

他補充說，已知涉案男子是遊客，將對他採取法律行動。布魯尼亞羅並呼籲網友不要對這種危險行為按讚，免得拍片者成功呃like。