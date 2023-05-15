遊客轉賣免稅品圖利 日本政府追不回21億日圓消費稅

日本海關雖對購買免稅品卻不符免稅條件的外國遊客補徵約22億日圓(約1.26億港元)消費稅，但因部分外國遊客未補繳稅款就離境，約21億日圓(約1.2億港元)稅款追討無門。《讀賣新聞》報道，之所以出現這種情況，是因為有遊客離境前藉轉賣免稅品獲利。
在日本消費就必須支付10%消費稅，但外國遊客若符合退稅規定並辦好手續，就可把免稅商品帶離境。但外國遊客在日本境內購買的免稅品不能轉賣他人，出境時若沒攜帶其免稅商品，一經查獲，就會被海關補徵消費稅。
免稅手續電子系統有助追稅
日本海關從2020年度起加強確認外國遊客有否將免稅品攜帶出境，主因是同年度實施的「免稅手續電子化」，免稅店可以將購買者的護照資訊及購買紀錄即時傳送到國稅廳，並跟海關共享。
如此一來，只要出現大量採購等可疑消費行為的資訊，相關部門就可第一時間掌握，待涉事者要出境時，就可在機場攔查。只要他們沒攜帶所購買的免稅品，就會被補徵消費稅。
366名外國遊客被補徵消費稅
財務省表示，海關2022年度對366名外國遊客補徵約22億日圓消費稅，結果實際繳納的只有213人、金額僅約7,000萬日圓(約403萬港元)，有約21億日圓追討無門。
遊客謊稱免稅品寄出日本
海關消息透露，例如30多歲的台灣男女，曾以免稅方式總共購買約4億7,000萬日圓(約2,700萬港元)的高級手錶及化妝品等，但在出境時並未隨身攜帶這些商品，聲稱已用國際貨運方式寄出日本。
但兩人出示的寄送單據上所記載的商品名稱與數量，跟所購買的免稅品紀錄不符，所以被要求補稅約4,700萬日圓(約270萬港元)，但兩人最終沒繳清稅款就出境。
實際上，外國遊客即使未繳稅，海關也很難限制其人身自由並阻止出境，而外國人出境後，日本想追回稅金也很困難。
疑有集團幕後運作
報道指，如果可把免稅品在日本國內轉賣，中間就有一定利潤，所以研判有集團提供報酬，委託外國遊客購買免稅品。
海關也曾查獲一名20多歲青年，可能以轉賣為目的大量購買高價商品，海關職員說，「業者提供報酬，(遊客)可能當成在打工，來購買免稅品」。
日本現行免稅制度是，購買商品時出示護照，符合規定者可在結帳時直接退稅。可是，外國的做法一般是購買時不免稅，到了要帶商品出境時，確認無誤後再退稅。如果日本也採用這種退稅方式，就可以防止為賺取消費稅差會的轉賣行為。