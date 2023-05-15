遊客轉賣免稅品圖利 日本政府追不回21億日圓消費稅

日本海關雖對購買免稅品卻不符免稅條件的外國遊客補徵約22億日圓(約1.26億港元)消費稅，但因部分外國遊客未補繳稅款就離境，約21億日圓(約1.2億港元)稅款追討無門。《讀賣新聞》報道，之所以出現這種情況，是因為有遊客離境前藉轉賣免稅品獲利。

在日本消費就必須支付10%消費稅，但外國遊客若符合退稅規定並辦好手續，就可把免稅商品帶離境。但外國遊客在日本境內購買的免稅品不能轉賣他人，出境時若沒攜帶其免稅商品，一經查獲，就會被海關補徵消費稅。

免稅手續電子系統有助追稅

日本海關從2020年度起加強確認外國遊客有否將免稅品攜帶出境，主因是同年度實施的「免稅手續電子化」，免稅店可以將購買者的護照資訊及購買紀錄即時傳送到國稅廳，並跟海關共享。

如此一來，只要出現大量採購等可疑消費行為的資訊，相關部門就可第一時間掌握，待涉事者要出境時，就可在機場攔查。只要他們沒攜帶所購買的免稅品，就會被補徵消費稅。

366 名外國遊客被補徵消費稅

財務省表示，海關2022年度對366名外國遊客補徵約22億日圓消費稅，結果實際繳納的只有213人、金額僅約7,000萬日圓(約403萬港元)，有約21億日圓追討無門。