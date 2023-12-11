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國際
2023-12-11 11:17:09

遊客逼爆環境污染 2024全球「9大避訪熱點」4個在亞洲 富士山上榜

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美國知名旅遊雜誌《福多旅遊》（Fodor’s Travel）每年反其道而行公布「全球避訪熱門地點」（No List），2024年9大「避訪」景點中4個在亞洲，包括港人熱點日本富士山，理由包括環境污染、遊客逼爆等。

美國知名旅遊雜誌《福多旅遊》（Fodor’s Travel）每年反其道而行公布「全球避訪熱門地點」（No List），2024年9大「避訪」景點中4個在亞洲，包括港人熱點日本富士山，理由包括環境污染、遊客逼爆等。

聖誕新年快到，大家均準備出遊旅行，美國知名旅遊雜誌《福多旅遊》（Fodors Travel）每年反其道而行公布「全球避訪熱門地點」（No List），20249大「避訪」景點中4個在亞洲，包括港人熱點日本富士山，理由包括環境污染、遊客逼爆等。

《福多旅遊》表明這張「避訪清單」不是「唱衰」，亦不是指責遊客，反而提醒這些景點近年因社交平台Instagram推廣效應太受歡迎，造成各種「觀光公害」，過多遊客造成堵塞與擁擠，甚至與當地人發生衝突，呼籲全球遊客明年「放這些景點一馬」，讓它們獲喘息空間，以表達對上榜地點的尊重和保護。

這份「避訪清單」點出遊客對當地造成衝擊的3大領域，分別是過度旅遊、產生垃圾，以及水質和充足率問題。

意大利威尼斯 希臘雅典 日本富士山 越南下龍灣 泰國蘇梅島 美國加州聖蓋博山國家紀念區 美加交界的蘇必略湖 印度恆河 智利阿塔卡瑪沙漠

過度旅遊

意大利威尼斯

不斷增加的旅客持續破壞本已脆弱的美景，對當地環境與居民造成不利影響。該市已經採取幾項具體措施，以減少遊客人潮，包括明年4月底至7月中旬，針對所有入城「一日遊」的14歲以上遊客收取5歐元。

希臘雅典

雅典衛城是聯合國教科文組織指定的世界遺產，目前已經實施每日遊客上限，過去每天接受2.3萬名遊客，現在縮減為2萬人，且入場時間必須分散。

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日本富士山

登山客人數激增，卻未充分認識攀爬富士山的風險與有害影響，在山頂人滿為患的同時，也把自己置身於危險。

垃圾污染

在垃圾污染問題方面，美國加州聖蓋博山國家紀念區、越南下龍灣、智利阿塔卡瑪沙漠上榜。

水資源

美加交界的蘇必略湖、印度恆河、泰國蘇梅島因為水資源問題被列入清單，其中蘇梅島遊客消耗當地水資源佔比高達70%

全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）
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