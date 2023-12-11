遊客逼爆環境污染 2024全球「9大避訪熱點」4個在亞洲 富士山上榜

《福多旅遊》表明這張「避訪清單」不是「唱衰」，亦不是指責遊客，反而提醒這些景點近年因社交平台Instagram推廣效應太受歡迎，造成各種「觀光公害」，過多遊客造成堵塞與擁擠，甚至與當地人發生衝突，呼籲全球遊客明年「放這些景點一馬」，讓它們獲喘息空間，以表達對上榜地點的尊重和保護。

聖誕新年快到，大家均準備出遊旅行，美國知名旅遊雜誌《福多旅遊》（Fodor’s Travel）每年反其道而行公布「全球避訪熱門地點」（No List），2024年9大「避訪」景點中4個在亞洲，包括港人熱點日本富士山，理由包括環境污染、遊客逼爆等。

這份「避訪清單」點出遊客對當地造成衝擊的3大領域，分別是過度旅遊、產生垃圾，以及水質和充足率問題。

過度旅遊

意大利威尼斯

不斷增加的旅客持續破壞本已脆弱的美景，對當地環境與居民造成不利影響。該市已經採取幾項具體措施，以減少遊客人潮，包括明年4月底至7月中旬，針對所有入城「一日遊」的14歲以上遊客收取5歐元。

希臘雅典

雅典衛城是聯合國教科文組織指定的世界遺產，目前已經實施每日遊客上限，過去每天接受2.3萬名遊客，現在縮減為2萬人，且入場時間必須分散。