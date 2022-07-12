遊客遇雪崩歷生死一刻 「好彩」換來電影感震撼畫面(有片)

冥冥中自有主宰……9名英國人與一名美國人早前在嚮導帶領下，到中亞國家吉爾吉斯境內的天山山脈騎馬遠足，突然遇上巨大雪崩，以為九死一生，最終卻能全身而退，其中一名女子膝蓋嚴重割傷，另一人墮馬，輕微撞傷。大難不死，換來捕捉到難得一見的雪崩壯麗畫面。

遊客：像暴風雪

27歲的Harry Shimmin憶述事發一刻，當時他們一行人到達山上遠足徑的最高點，他獨自一人離隊，走到另一邊的懸崖頂部拍照，突然聽到背後傳來冰塊碎裂的聲音，轉身便看見大幅冰層從山上崩塌下來。所幸他早已發現身旁有一堆巨石可作藏身處，便躲在其後，遠距離拍攝雪崩情況。巨大冰層朝著他傾瀉下來，愈來愈接近，他便緊張到呼吸困難，「我感到害怕，想著可能會死。躲在巨石後面，感覺就像遇上暴風雪那樣」。最後，大量冰雪撲向他，所幸有巨石堆擋著。