遊新加坡旅巴上購物不足 20名中國遊客被棄路邊(有片)｜網上熱話

新加坡一批約20名中國遊客在，疑因購買司機販售紀念品的數量不足，而被司機卸下行李，把他們遺棄在路旁。據報涉事遊客已向大使館投訴。有當地旅遊巴司機證實會在車上兜售紀念品賺外快，但強調不會強迫購買。
網上流傳長近2分鐘片段，片段聲稱，一批中國遊客因拒絕在車上購物而與司機爭執，並遭司機辱罵。片中聽到有遊客說「他(司機)罵人。說髒話是嗎？罵我們是嗎？罵遊客是嗎？」
涉事遊客稱不買東西被司機「各種諷刺挖苦」
片段可見之後司機把乘客的行李從車上搬出，並開車離開，片中有遊客說「咱換車換車，換車也得道歉，必須的」；另有遊客致電向對方說「(司機)一勁兒讓買東西，不買東西就甩臉，各種諷刺挖苦，說甚麼大陸人怎麼著。不說了，這個就不說了，如果當時報團，你要這麼說，我們誰都不會來。」
片段字幕則指，司機「開車門撞人拒不道歉，把遊客行李全部扔在地上」，「司機開車走了，拋棄遊客，有沒有人管？」
疑涉事遊客稱 15人旅團被合併成逾20人
當地傳媒指，上傳片段的網民「魏大漂亮」，相信是其中一名涉事遊客。她在貼文中表示他們本來一行15人參加由內地舉辦的星馬泰10天團，但在新加坡時被安排跟其他團合併，變成超過20人。她聲稱，當日準備前往午膳時，司機在車上兜售香水及鎖匙扣等紀念品，但據報購買數量達不到司機要求。
司機開門時撞到遊客 激化怒火
據報其中一名女遊客午飯後血壓高，欲上車取藥時被司機阻撓，並說「中國人不花錢，甚麼都沒有」，之後司機開門但撞到一名遊客，令眾人怒上加怒，「(司機)讓我們在異國他異國他鄉滯留街頭4個小時，近40多度高溫，我們想報警，領隊還恐嚇我們。」她並稱，事前知知旅遊團有購物項目，但旅行社說不會強制購買。
報道指，事發在跑馬埔路(Race Course Road)一帶，附近有多間廟宇，是旅行團會到的地點。一名不願透露姓名的目擊者稱，事發於上周五(16日)中午12時許，看到一群遊客在路邊大聲叫嚷，看來氣憤不平。
涉事司機同事︰賣的都是幾塊錢的東西 冀賺外快
報道又訪問了另一位旅遊巴司機，據報是涉事司機同事，指司機確實會賣一些平價紀念品來賺點外快，「從以前到現在都有的，公司也知道。我們賣的都是一些消費得起的、幾塊錢的小東西，也不會強迫旅客購買」，指司機沒有收小費，又需要幫手搬行李，希望旅客體諒，並稱「如果旅客不要買紀念品就算了，不需要罵人」。附近一間餐廳的老闆則說，當日看到之後有另一輛旅遊巴把涉事遊客接走。
8月16日據拍攝者描述：在新加坡旅遊，中國遊客在當地購物店沒買東西，司機賣東西中國遊客也沒有買。這下惹惱了司機，結局就是，旅行團的司機各種瞧不起中國人，指著鼻子罵中國遊客，還開車撞人，遊客要司機道歉，大巴司機也拒不道歉，最後，還把中國遊客的行李全部扔在地上，直接開著大巴車揚長而去！ pic.twitter.com/mJ3YSILAPw— Jeffrey (@Jeffrey39682455) August 17, 2024