遊新加坡旅巴上購物不足 20名中國遊客被棄路邊(有片)｜網上熱話

網上流傳片段指一批中國遊客因在旅巴上購物不足，而被司機棄在路邊。(互聯網)

新加坡一批約20名中國遊客在，疑因購買司機販售紀念品的數量不足，而被司機卸下行李，把他們遺棄在路旁。據報涉事遊客已向大使館投訴。有當地旅遊巴司機證實會在車上兜售紀念品賺外快，但強調不會強迫購買。

網上流傳長近2分鐘片段，片段聲稱，一批中國遊客因拒絕在車上購物而與司機爭執，並遭司機辱罵。片中聽到有遊客說「他(司機)罵人。說髒話是嗎？罵我們是嗎？罵遊客是嗎？」

涉事遊客稱不買東西被司機「各種諷刺挖苦」

片段可見之後司機把乘客的行李從車上搬出，並開車離開，片中有遊客說「咱換車換車，換車也得道歉，必須的」；另有遊客致電向對方說「(司機)一勁兒讓買東西，不買東西就甩臉，各種諷刺挖苦，說甚麼大陸人怎麼著。不說了，這個就不說了，如果當時報團，你要這麼說，我們誰都不會來。」