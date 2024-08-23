遊新加坡 旅巴上購物不足 20名中國遊客被棄路邊

新加坡約20名中國遊客，疑因購買旅遊巴司機販售紀念品的數量不足，而被司機卸下行李，把他們遺棄在路旁。據報涉事遊客已向大使館投訴。有當地旅遊巴司機證實會在車上兜售紀念品賺外快，但強調不會強迫購買。 網上流傳長近2分鐘片段，聲稱一批中國遊客因拒絕在車上購物而與司機爭執，並遭司機辱罵。片中聽到有遊客說「他(司機)罵人。說髒話是嗎？罵我們是嗎？罵遊客是嗎？」

遊客稱被司機「諷刺挖苦」 片段可見之後司機把乘客的行李從車上搬出，並開車離開。片中遊客說「咱換車換車，換車也得道歉，必須的」；另有遊客致電跟對方說「(司機)一勁兒讓買東西，不買東西就甩臉，各種諷刺挖苦，說甚麼大陸人怎麼著。不說了，這個就不說了，如果當時報團，你要這麼說，我們誰都不會來。」片段字幕則指，司機「開車門撞人拒不道歉，把遊客行李全部扔在地上」，「司機開車走了，拋棄遊客，有沒有人管？」

當地傳媒指，上傳片段的網民「魏大漂亮」，相信是其中一名涉事遊客。她在貼文中表示，他們本來一行15人參加由內地舉辦的星馬泰10天團，但在新加坡被安排跟其他團合併，變成逾20人。她聲稱當日準備前往午膳時，司機在車上兜售香水及鎖匙扣等紀念品，據報購買數量達不到司機要求。 司機開門時撞到遊客 激化怒火 據報其中一名女遊客午飯後血壓高，欲上車取藥時被司機阻撓，並說「中國人不花錢，甚麼都沒有」，之後司機開門但撞到一名遊客，令眾人怒上加怒，「(司機)讓我們在異國他異國他鄉滯留街頭4個小時，近40多度高溫，我們想報警，領隊還恐嚇我們。」她並稱，事前已知旅遊團有購物項目，但旅行社說不會強制購買。報道指，事發在跑馬埔路(Race Course Road)一帶，附近有多間廟宇，是旅行團會到的地點。不願透露姓名的目擊者稱，事發於上周五中午12時許，看到一群遊客在路邊大聲叫嚷，看來氣憤不平。

司機同事︰賣的都是幾塊錢的東西 報道訪問了另一位旅遊巴司機，據報是涉事司機同事，指司機確會賣一些平價紀念品賺點外快，「以前到現在都有的，公司也知道。我們賣的都是一些消費得起的、幾塊錢的小東西，也不會強迫旅客購買」，指司機沒收小費，又需幫手搬行李，希望旅客體諒，「如果旅客不要買紀念品就算了，不需要罵人」。附近一間餐廳的老闆則說，當日看到之後有另一輛旅遊巴把涉事遊客接走。