遊日中國旅客11月仍微升　香港遊客數字持續下跌

日本政府觀光局（JNTO）今日（17日）公布11月份的最新旅客估算，上月訪日旅客估計有超過351萬人次，比去年同期上升超過一成，仍是有紀錄以來最高的11月。而受到中日關係影響，中國呼籲國民避免前往日本，但11月份訪日中國遊客仍有逾56萬人次，較去年同期微升3%。然而香港與新加坡遊客反錄得下跌，當中香港錄8.6%的跌幅，仍是統計市場中跌幅最大。

日本政府觀光局公布，上月份仍有351.8萬人次的旅客到日本旅遊，比去年11月的36,870,148人次上升10.4%，而累計今年已有39,065,600人次旅客，已突破單年的新高。報告相信是因為11月是紅葉季的後半，歐美、澳洲以及中東為主的遊客的訪日需要仍高。而包括南韓、台灣、東南亞、還有歐美澳洲的訪日遊客上升，推高了旅客的數未。同時包括南韓、美國及台灣在內，19個統計的市場都錄得11月份最高的數字，而直至11月已有17個市場的統計數字突破年度新高。