遊日注意｜九州暴雨增至5死 港人滯留別府FB求救(多圖)

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九州暴雨死亡人數增至5人。受影響地區包括香港人旅遊熱點福崗，在Facebook專頁「九州福岡地道情報站」，有不少在當地旅遊的港人都因大雨而行程受阻，甚至可能趕不及飛機返港。有人稱身在別府，但JR列車因雨災停駛，請教其他網友如何返回福岡市，要趕搭明早飛機離開。幸好他之後找到有特急列車服務可回福岡。另有人回應稱，要趕搭今日下午4時25分的飛機，但今早9時打算離開別府時，高速公路封了，「打算行山路落出福岡，點知有大石封埋」。另一港人則滯留鄰近福岡市的武雄温泉，未能返回福岡博多站。有周三往由布院的人也擔心交通問題。

來往福岡由布院列車「由布院之森」停駛至7月下旬

日本九州北部連日暴雨成災，福岡、佐賀和大分縣今早更發出大雨特別警報，福岡縣的警報為最高級別的5級。截止早上9時50分的24小時內，福岡縣英彦山降下423毫米雨量，同縣久留米市的耳納山地區在9時半前降下402.5毫米雨量，雨量驚人。氣象廳官員稱，「這是前所未見的大雨，可能早已形成災情。」暴雨觸發山泥傾瀉、河堤氾濫和街道遭水淹，增至最少4死、12人失蹤。由於踏入雨季，香港人遊福岡喜愛觀光活動之一、來往福岡市「博多站」與大分縣「由布院站」的觀光列車「由布院之森」從上周二起暫停行駛，預定直至7月下旬，確切恢復行駛日期有待公布。遊客前往由布院，仍可搭乘鹿兒島本線及日豐本線的列車，也可乘搭高速巴士。