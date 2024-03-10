遊日注意｜京都擬6月起推「觀光特急巴士」 火車站直達清水寺等景點

日本著名旅遊城市京都疫後大量遊客湧入，迫爆市內巴士，為當地居民日常生活帶來不便。當局正籌劃「觀光特急巴士」，預計6月推行，由火車站出發，只停靠數個站，幾乎可直達清水寺、祇園和銀閣寺等著名景點，省卻像市內巴士線繞路，也可以令當地居民毋須與遊客搶搭巴士。

當局計劃「觀光特急巴士」單程車費為500日圓(約26港元)，小童半價250日圓(約13港元)，車費較市內巴士線多一倍。為了吸引遊客使用，目前費用1,100日圓(約58港元)的「地鐵巴士一日券」也將可乘搭「觀光特急巴士」。

京都約有144萬人口，2022年接待了逾4,000萬日本國內及外國遊客，造成「遊客過多」情況。乘坐市營巴士很容易前往金閣寺和二條城等各處景點，很多遊客都選擇乘搭；尤其是JR京都站，因為也是新幹線車站，從這裡前往各主要景點的巴士路線十分擁擠，有時等待好幾輛巴士都很難坐上車。

遊日注意｜祇園禁止遊客進入私人小巷 違者罰款

另外，遊客多了也造成擾民。京都當局日前宣布，祇園部分私人物業的通道小巷將禁止遊客進入。4月起，會豎立日語和英語告示牌提醒遊客，車輛也不可駛入。違者罰款1萬日圓(約530港元)。祇園的公眾街道仍會開放給遊客。