遊日注意｜京都旅遊景點塞車嚴重 清水寺周邊10停車場將實施預約車位制

日本京都的知名景點附近，車輛在路上徘徊尋找停車位所衍生的塞車問題日趨嚴重，當局為紓緩塞車情況，計劃今年11月中引進預約系統至清水寺附近的10座停車場。
《讀賣新聞》報道，京都市東山區集合清水寺、八坂神社、祇園等旅遊名勝。而市內其中一條主要幹道「東大路通」往清水寺方向的道路五条坂，常有旅遊巴以及其他府縣的車輛排隊等待進入停車場，到了周末，附近的停車場更是一位難求。
日本旅遊｜居民放棄開車出門
一名在附近經營旅宿業的68歲女子表示，「大量遊客到訪這裡固然令人感激，但周邊經常塞車，我即使想出門買東西也須考慮開車時段或是放棄開車外出，這對生活的影響不小。」
日本旅遊｜車速堪比徒步
國土交通省與京都市政府合作調查「過度旅遊(overtourism)」問題，並於去年11月調查得知車輛行駛在五条坂的速度為時速5公里以下，與行人徒步速度差不多。
國土交通省研判這些車輛主要是旅遊巴與遊客的私家車，並分析尋找停車位的車輛在附近徘徊引發的交通擠塞相當明顯。
日本旅遊｜京都當局呼籲遊客使用郊外停車場
京都市內有很多狹窄道路，祇園、嵐山、伏見稻荷大社周邊從很久以前就出現塞車問題，市府2002年起呼籲遊客把自駕車輛停在郊外的停車場，轉乘公共交通工具前往景點，並在2023年11月的賞楓季節時強化相關措施，但上述調查指出該措施的效果不彰。
日本旅遊｜或擴大實施區域
國土交通省決定引入民營停車場預約系統，範圍擴及清水寺周邊的約10座停車場，總計約260個車位。該系統將統一管理這些停車場的預約及使用狀況，民眾可以透過專用網站預約車位，並即時查閱空位。
報道指，這是日本官方首度引進停車預約系統至民營停車場，措施預計11月中實施。當局之後將決定開放預約的時間與詳細運作方式，並從清水寺周邊開始推動，視情況評估擴大實施區域。