遊日注意｜京都旅遊景點塞車嚴重 清水寺周邊10停車場將實施預約車位制

日本京都的知名景點附近，車輛在路上徘徊尋找停車位所衍生的塞車問題日趨嚴重，當局為紓緩塞車情況，計劃今年11月中引進預約系統至清水寺附近的10座停車場。

《讀賣新聞》報道，京都市東山區集合清水寺、八坂神社、祇園等旅遊名勝。而市內其中一條主要幹道「東大路通」往清水寺方向的道路五条坂，常有旅遊巴以及其他府縣的車輛排隊等待進入停車場，到了周末，附近的停車場更是一位難求。

日本旅遊｜居民放棄開車出門

一名在附近經營旅宿業的68歲女子表示，「大量遊客到訪這裡固然令人感激，但周邊經常塞車，我即使想出門買東西也須考慮開車時段或是放棄開車外出，這對生活的影響不小。」