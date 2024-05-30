遊日注意｜京都祇園豎立告示牌禁遊客入「小袖小路」違者罰1萬日圓

日本京都觀光熱點祇園近年飽受「過度旅遊」(overtourism)困擾，地區管理當局從周三(29日)起在私人巷弄「小袖小路」外設置禁止進入告示牌，將對違者罰款1萬日圓(約498港元)，希望能嚇阻遊客。
以日文、英文、簡體中文書寫警告字句
祇園當局已在2019年豎立禁止在私人道路上拍照的告示牌，並針對違規者罰款1萬日圓，但近年遊客在私人道路的不守規矩行為層出不窮。
讀賣電視台報道，工作人員周三上午在「小袖小路」外設置告示牌，用日文、英文及簡體中文寫著：「此處為私人道路，請勿進入，禁止拍照，如果未經許可進入，將被罰款1萬日圓」。
小袖小路位於花見小路旁
「小袖小路」是「花見小路」旁約100米長的私人道路，由八坂女紅場學園所有，並委託「祇園南側地區協議會」管理。
私人道路過去基於地區管理當局「好意」開放給公眾通行，但因有遊客追逐藝伎並隨意拍照，當局從2019年起便豎立「禁止攝影」等告示牌，呼籲遊客遵守禮節。
有團體遊客包圍藝伎
但疫情後外國遊客快速增加，隨之帶來噪音及隨意進入民宅等滋擾問題，讓居民抱怨連連，協議會最後決定禁止遊客進入「小袖小路」。
祇園町南側地區協議會常任理事太田磯一表示，巷弄內有兩間茶屋，過去經常有團體遊客包圍藝伎拍攝，甚至有遊客擅闖民宅，所以協議會必須採取因應措施。
未來遊客若未獲許可，將禁止進入「小袖小路」。雖然開罰沒有法律效力，但協議會希望能有助提高嚇阻力。
協議會表示，將視這次在「小袖小路」設置告示牌的成效，考慮是否擴及其他私人道路。