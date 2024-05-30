遊日注意｜京都祇園豎立告示牌禁遊客入「小袖小路」違者罰1萬日圓

日本京都觀光熱點祇園近年飽受「過度旅遊」(overtourism)困擾，地區管理當局從周三(29日)起在私人巷弄「小袖小路」外設置禁止進入告示牌，將對違者罰款1萬日圓(約498港元)，希望能嚇阻遊客。

以日文、英文、簡體中文書寫警告字句

祇園當局已在2019年豎立禁止在私人道路上拍照的告示牌，並針對違規者罰款1萬日圓，但近年遊客在私人道路的不守規矩行為層出不窮。

讀賣電視台報道，工作人員周三上午在「小袖小路」外設置告示牌，用日文、英文及簡體中文寫著：「此處為私人道路，請勿進入，禁止拍照，如果未經許可進入，將被罰款1萬日圓」。