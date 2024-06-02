遊日注意｜京都觀光特急巴士正式啟動 行經清水寺銀閣寺等景點 分流遊客與市民

日本京都「觀光特急巴士」周六(6月1日)正式啟動，市政府希望藉由把遊客與市民乘搭的巴士路線分開，讓搭車不再過於擠迫，在居民生活與遊客出行之間取得平衡。 京都市政府為減少「過度旅遊」(overtourism)帶來的影響，早前公布在6月新增兩條「觀光特急巴士」路線，從JR京都站分別開往知名觀光景點清水寺及銀閣寺。 票價是一般巴士逾兩倍 根據京都市政府交通局規劃，這兩條「觀光特急巴士」單程票價均是成人500日圓(約24.8港元)，小童250日圓(約12.4港元)。成人票價是一般市營巴士單一區間230日圓(約11.4港元)的兩倍多。

分兩條路線 「觀光特急巴士」僅在周末及日本法定公眾假期行駛，且中途停靠站有限，目的是快速連接JR京都站與觀光景點。這兩條路線分別是從JR京都站出發經五条坂(清水寺)、祇園、岡崎公園美術館及平安神宮，最後抵達銀閣寺的EX100，以及從JR京都站直接前往五条坂(清水寺)的EX101。

市府呼籲遊客使用觀光特急巴士 日本放送協會(NHK)報道，連接京都站與京都市觀光景點的「觀光特急巴士」正式啟動，京都市長松井孝治說，在保障市民生活的同時也讓旅客能享受觀光是一大課題，未來市政府將團結一致推動各項措施。