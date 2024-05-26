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國際
2024-05-26 16:22:12

遊日注意｜今年首個颱風生成 日本九州至關東周二料降警報級大雨

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圖為去年7月九州福岡縣降豪雨，久留米市被淹浸。(資料圖片)

圖為去年7月九州福岡縣降豪雨，久留米市被淹浸。(資料圖片)

今年第1號颱風「艾維尼」周日(26)上午生成，日本民間氣象公司指出，雖然目前預測路徑離日本本州有一段距離，但周二(28)仍可能會為九州到關東一帶帶來警報級大雨。

根據日本氣象廳中午1245分公布的颱風路徑潛勢預測圖，艾維尼中午12時中心位置在菲律賓，正緩慢向北移動，中心氣壓1,002百帕、近中心最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。

預測風暴將朝沖繩近海移動

日本民間氣象公司Weather Map氣象預報員鈴木悠撰文表示，如果依照預測路徑，艾維尼將朝日本沖繩近海移動，周三(29)可能會相當接近大東島，為當地帶來警報級暴風及大浪。

沖繩料強風大浪

鈴木說，在沖繩本島等日本西南群島各地，風勢可能增強，海浪也將明顯變高。他指，雖然日本本州島離艾維尼有一定距離，但預料周一(27)將有低氣壓及鋒面通過本州島附近，艾維尼帶來的暖濕空氣將朝這個低氣壓及鋒面流入。

氣象預報員解說颱風移動預測路徑。(互聯網) 圖為去年7月九州福岡縣降豪雨，久留米市被淹浸。(資料圖片) 圖為去年7月九州福岡縣降豪雨，久留米市被淹浸。(資料圖片) 圖為去年7月九州福岡縣降豪雨，久留米市被淹浸。(資料圖片) 圖為去年7月九州福岡縣降豪雨，久留米市被淹浸。(資料圖片)

九州到關東料降警報級大雨

鈴木說，在潮濕空氣影響下，鋒面發展將變為旺盛，局部地區可能降下伴隨雷暴的豪雨。目前預測特別是在周二(28)，從九州到關東廣泛地區都有可能出現警報級大雨，部分地區可能降下今年最多的雨量。

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鈴木指，以東海及關東為主的地區，一直到周三(29)都有可能持續降下警報級大雨，屆時可能對交通帶來嚴重影響，民眾應多加留意氣象及交通最新資訊。

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