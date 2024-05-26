遊日注意｜今年首個颱風生成 日本九州至關東周二料降警報級大雨

今年第1號颱風「艾維尼」周日(26日)上午生成，日本民間氣象公司指出，雖然目前預測路徑離日本本州有一段距離，但周二(28日)仍可能會為九州到關東一帶帶來警報級大雨。

根據日本氣象廳中午12時45分公布的颱風路徑潛勢預測圖，艾維尼中午12時中心位置在菲律賓，正緩慢向北移動，中心氣壓1,002百帕、近中心最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。

預測風暴將朝沖繩近海移動

日本民間氣象公司Weather Map氣象預報員鈴木悠撰文表示，如果依照預測路徑，艾維尼將朝日本沖繩近海移動，周三(29日)可能會相當接近大東島，為當地帶來警報級暴風及大浪。