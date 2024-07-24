遊日注意｜北海道大雨致河流泛濫 部分地區1天降整個月雨量

日本北海道周三(24日)受到暖濕空氣流入影響，北部落下大雨，部分地區一天降雨量超過往年7月一整個月雨量，創當地有記錄以來最高單日雨量。

日本放送協會(NHK)等媒體報道，北海道留萌市每小時雨量高達52.5毫米，創當地7月觀測史上新高，雨勢強勁，造成深川市多度志地區的雨龍川泛濫。深川市此前已針對該區276戶共558人，發布警戒第二高的「避難指示」。

北海道兩地一天降雨多過以往7月

此外，截至上午11時的24小時累計雨量，北海道旭川市郊的江丹別地區高達206毫米，比布町171.5毫米。兩地一天降雨量均超過往年7月一整個月雨量，雙雙創下當地觀測史上新高。鷹栖町上午也因激烈降雨而致道路水浸。此外，JR北海道受大雨影響，截至上午10時45分，包括特急列車在內共40個班次停駛。