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國際
2024-03-13 12:41:22

遊日注意｜北海道滑雪勝地新雪谷町11月起開徵住宿稅 每晚最高2000日圓

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北海道新雪谷町是熱門滑雪勝地。(互聯網)

北海道新雪谷町是熱門滑雪勝地。(互聯網)

日本北海道新雪谷町是熱門滑雪勝地，總務省周二(12)表示，總務大臣松本剛明已同意當地開徵住宿稅。新稅項預計從今年11月起開徵，根據酒店房價，最多將徵收每晚2,000日圓(106港元)

日本經濟新聞報道，新雪谷町(又譯二世谷町)議會去年12月通過開徵住宿稅的自治條例，並跟總務省展開磋商。日本法例規定地方政府要新創「法定外稅」的新稅時，必須獲總務大臣同意。

住宿稅按照酒店房價徵收

新雪谷町這項條例預計今年111日開始實施，每晚住房費用未滿5,001日圓(265港元)課徵100日圓(5.3港元)5,001日圓到未滿2萬日圓(1,061港元)課徵200日圓(10.6港元)2萬日圓到未滿5萬日圓(2,654港元)開徵500日圓(26.5港元)5萬日圓到未滿10萬日圓(5,308港元)開徵1,000日圓(53港元)，如果每晚房價超過10萬日圓的話開徵2,000日圓(106港元)

逾1.6億日圓稅收

新雪谷町是滑雪勝地，有許多高級酒店座落，所以相較其他已在徵收住宿稅的日本其他城市來說，新雪谷町的住宿稅金額會更高。住宿稅開徵對象包括外國人及日本人。共同社報道，住宿稅徵收對象不包括修學旅行及學校活動的住宿客。

札幌擬開徵住宿稅

新雪谷町公所預計，住宿稅開徵後，一般情況下每年可徵收約16,200萬日圓(1,000萬港元)稅收，這筆收入將被用在擴充當地交通網及數碼化觀光導賞等方面。

除了新雪谷町，北海道政府2月已彙整住宿稅方案，根據每晚房價高低課徵100日圓到500日圓不等住宿稅；而包括札幌市及函館市等逾10個地方政府，亦準備開徵住宿稅。

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東京都擬調整住宿稅

從東京都政府2002年創日本先河向住宿客徵收住宿稅後，大阪府接著在2017年、京都市2018年開徵等，徵收住宿稅風潮逐步擴大到有旅遊業發展需求的地方政府。

據報，東京都政府正計劃調整住宿稅。東京都政府稅制調查會去年10月彙整報告書，提到基於住宿費用上漲及旅遊業振興費用支出增加，「調高稅金的方向屬適當」。

東京都政府將調查住宿費用的實際狀況，以及目前開徵住宿稅的地方政府徵收狀況，再來檢討現行徵稅制度。

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