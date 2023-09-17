遊日注意｜因應賞楓人潮 京都設智能垃圾桶 加強宣傳搭公車不帶大型行李(有片)

日本京都為因應即將來臨的賞楓人潮，除了在知名景點嵐山竹林小徑設置智能垃圾桶，亦積極宣傳「空手觀光」，呼籲遊客不要攜帶大型行李擠巴士，以免影響本地居民生活。

日本放送協會(NHK)報道，今秋賞楓季到來前，京都市已在竹林小徑設置具自動壓縮垃圾等功能的智能垃圾桶。這種新型垃圾桶由大津市一間公司捐贈給市政府，桶內安裝可偵測垃圾量的感應器，並會自動壓縮垃圾。相比一般垃圾桶，智能版可多存放約5倍垃圾量，且能遠端即時掌握桶內垃圾量，可更有效率地安排人手前去清空垃圾桶。

賞楓季將至 料垃圾問題惡化

疫後「報復式」旅遊熾熱，日本本地及外國觀光客逐漸回流京都，部分地區偶爾出現垃圾桶滿溢的情況，賞楓季時料情況將更為嚴重。

京都旅遊業團體「嵐山保勝會」會長牧野順二指出，愈是增加垃圾桶，只會產生更多垃圾，這之間的平衡難以拿捏，或許智能垃圾桶可成為其中一個解決方法。

京都市政府人員認為，徹底解決垃圾問題，不能單靠智能垃圾桶，他們會舉辦宣傳活動，希望地方人士能配合。