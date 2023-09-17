遊日注意｜因應賞楓人潮 京都設智能垃圾桶 加強宣傳搭公車不帶大型行李(有片)

日本京都為因應即將來臨的賞楓人潮，除了在知名景點嵐山竹林小徑設置智能垃圾桶，亦積極宣傳「空手觀光」，呼籲遊客不要攜帶大型行李擠巴士，以免影響本地居民生活。
日本放送協會(NHK)報道，今秋賞楓季到來前，京都市已在竹林小徑設置具自動壓縮垃圾等功能的智能垃圾桶。這種新型垃圾桶由大津市一間公司捐贈給市政府，桶內安裝可偵測垃圾量的感應器，並會自動壓縮垃圾。相比一般垃圾桶，智能版可多存放約5倍垃圾量，且能遠端即時掌握桶內垃圾量，可更有效率地安排人手前去清空垃圾桶。
賞楓季將至 料垃圾問題惡化
疫後「報復式」旅遊熾熱，日本本地及外國觀光客逐漸回流京都，部分地區偶爾出現垃圾桶滿溢的情況，賞楓季時料情況將更為嚴重。
京都旅遊業團體「嵐山保勝會」會長牧野順二指出，愈是增加垃圾桶，只會產生更多垃圾，這之間的平衡難以拿捏，或許智能垃圾桶可成為其中一個解決方法。
京都市政府人員認為，徹底解決垃圾問題，不能單靠智能垃圾桶，他們會舉辦宣傳活動，希望地方人士能配合。
官網宣傳「空手觀光」
另外，京都市政府交通局已透過官網宣傳，希望遊客能多利用大型行李寄放或運送服務，在乘搭巴士等公共交通工具時「空手觀光」。為了減少遊客乘巴士，市政府早前已宣布9月底將停售京都市巴士一日券。
今秋除了讓乘搭巴士前往東山及金閣寺方向的旅客可免費轉乘地鐵外，適用範圍也將擴大到從銀閣寺及平安神宮方向前往京都站的旅客。接載遊客往來鐵道車站及觀光景點的臨時巴士，也將增加班次。
竹林の小径にゴミを1/5に圧縮し600ℓの大容量のスマートゴミ箱が木下カンセーさんの寄贈で設置され除幕式がありました。たいへん高価ですが、渡月橋の通りにも今後、協賛募って2〜3セット設置できないか思案中です。 pic.twitter.com/MBf2QPikgK— 恵介☆嵐山商店街会長。竹工芸品屋、猫ホイホイ畳®️の考案者、ゆるキャラ月橋渡のプロデューサ (@ksuke800) September 13, 2023