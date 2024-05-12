遊日注意｜外國客富士五湖自駕遊事故暴增 警方加強宣傳安全駕駛 注意這些事故最常發生

因日圓疲軟等因素，赴日觀光客激增，為當地帶來種種問題。日本警方統計，外國遊客在富士五湖地區發生自駕事故的宗數暴增，2023年全年共發生417宗事故，是2022年約9倍之多。而今年1月至3月已發生212宗，警方與租車業者不得不加強宣傳安全駕駛。
《讀賣新聞》報道，負責管轄該地區的富士吉田警察署，透過派發宣傳單張到各租車店等方式，提醒駕駛者注意安全，各租車店也會持續敦促外國遊客須遵守日本交通法規。
富士吉田警察署製作的傳單為英語版，呼籲駕駛者遵守交通法規，以及當發生事故時撥打110。傳單發放到租車店、觀光案內所(旅遊服務中心)及旅館工會等地方，希望業者等協助呼籲外國遊客避免發生事故。
山梨縣警方表示，縣內2023年共發生約2萬6,000宗物損事故，出租汽車佔約1,700宗，其中近3成是外國遊客租車發生事故，且幾乎都發生在富士吉田警察署轄區內。
富士吉田警察署分析2019年1月到今年3月的出租汽車事故時，發現自撞牆壁等結構物的獨立事故約佔7成，另有約3成是汽車相撞事故。
警方研判事故原因可能是「在不熟悉的地方開車，稍有疏忽就導致事故」，所以呼籲外國遊客自駕時遵守日本交通法規以及行車禮儀，負起駕駛者責任。
租車客人逾9成是外國遊客
一間位於富士急行線河口湖站附近的租車店，近來租車的客人逾9成是外國遊客。職員指，「雖然疫情前也有很多外國人來租車，但不像現在這麼多」。店方表示，每周平均約有5宗外國遊客自駕事故，由於這些遊客在本國的駕車方向跟日本不同，很多事故都是轉彎時不慎擦撞路緣等。
店長指，一旦發生自駕事故就會讓旅程敗興而歸，為了讓外國遊客能開心回國，會告訴他們事故有所增加，並呼籲留意。
富士吉田市一間租車店也準備自製傳單，用日文、英文、中文及韓文說明日本交通標誌及交通規則等注意事項。
此外，富士吉田警察署將把多數外國遊客造訪的車站及觀光設施，作為巡邏車重點警戒及取締地點，希望加強呼籲遊客避免發生事故。警署交通課長和田康平表示，希望居民駕駛時多加留意一些對當地不熟悉的車輛。
富士五湖指的是富士山北側山腳5個湖泊總稱，該地區長年以來吸引大批外國人到來觀光。