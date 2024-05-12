遊日注意｜外國客富士五湖自駕遊事故暴增 警方加強宣傳安全駕駛 注意這些事故最常發生

因日圓疲軟等因素，赴日觀光客激增，為當地帶來種種問題。日本警方統計，外國遊客在富士五湖地區發生自駕事故的宗數暴增，2023年全年共發生417宗事故，是2022年約9倍之多。而今年1月至3月已發生212宗，警方與租車業者不得不加強宣傳安全駕駛。

《讀賣新聞》報道，負責管轄該地區的富士吉田警察署，透過派發宣傳單張到各租車店等方式，提醒駕駛者注意安全，各租車店也會持續敦促外國遊客須遵守日本交通法規。

富士吉田警察署製作的傳單為英語版，呼籲駕駛者遵守交通法規，以及當發生事故時撥打110。傳單發放到租車店、觀光案內所(旅遊服務中心)及旅館工會等地方，希望業者等協助呼籲外國遊客避免發生事故。