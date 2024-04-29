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國際
2024-04-29 17:22:50

遊日注意｜大阪京都人頭湧湧 調查：日本人黃金周避之則吉 但1個原因仍想去東京同人逼

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東京迪士尼長年以來人氣高企。(資料圖片)

東京迪士尼長年以來人氣高企。(資料圖片)

日本放黃金周長假，受到日圓疲軟、海外消費上漲影響，多數日本人選擇國內旅遊。根據最新調查，作為旅遊目的地，大阪受歡迎程度正在下降，推測是外國遊客人潮洶湧，導致日本人不愛去，而遊客逼爆的京都更不入10大。

日本黃金周國內旅遊地排名

產經新聞報道，根據日本旅行社「近畿日本Tourist」所做民調，日本民眾在黃金周選擇的國內旅遊地第1名是東京都，從去年第7名上升6位；第2名至第5名依序是千葉縣、北海道、三重縣、兵庫縣。第6名大阪府，從去年第3名下滑3位；第7名至第10名則是沖繩縣、神奈川縣、宮城縣及靜岡縣。

從排名來看，位於關東的東京都和千葉縣雄踞頭12名，關西城市大阪的排名下滑，形成東西差異。

日本國內旅遊遊客人數料逾2200萬

日本今年黃金周長假分成427日起3日連假，以及53日起4日連假，因此鄰近日本的韓國、台灣等地赴日旅遊熾熱。國內旅遊方面，日本大型旅行社JTB推測，今年遊客人數約為2,280萬人次，與去年持平。

日本國內旅遊中，大阪的受歡迎程度比去年下滑。旅遊預約網站HIS顯示，大阪的預約人數從去年第5名跌至第7名。旅遊業者分析排名下滑原因，稱「大阪的訪日客很多，旅館費用也貴，大家可能是想要避開擠擁人潮」。

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京都遊客眾多，衹園町當局豎立告示牌提醒遊客在私人路段禁止拍攝。(美聯社) 京都衹園町當局豎立告示牌，提醒遊客勿阻塞街道，不要觸摸建築物窗戶等裝置。(美聯社) 京都是日本旅遊熱點。(資料圖片) 調查顯示，日本人在黃金周假期傾向不選擇大阪，原因是「怕人多」。(互聯網) 東京迪士尼樂園多年來都受日本民眾歡迎。(資料圖片) 東京迪士尼樂園多年來都受日本民眾歡迎。(資料圖片)

日本人怕遊客多

根據JTB調查，日本民眾在黃金周不出門旅行的最大原因是「擠迫」，佔47.2%，比去年增加4.7個百分點。計劃國內旅遊的人，選擇旅遊地時的最大考慮是「感覺遊客不多」，這或許是他們對大阪敬而遠之的原因。

根據「近畿日本Tourist」民調，最近遊客逼爆的京都府前10名不入，而外國遊客相對較少的兵庫縣，則從去年第6名升至第5名。

為何日本人仍會去東京玩？

然而，同樣受外國人觀迎的東京都反而排名上升，去年第1名的千葉縣亦僅跌1位，顯見首都圈雖然人潮眾多，仍受歡迎。旅遊業者表示，千葉縣的東京迪士尼人氣高企，加上最近還有新主題公園和酒店開幕，都能吸引遊客。

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此外，日本旅館房租在黃金周約是平常的23倍，甚至漲到4倍。JTB調查，受到通脹影響，日本國內人均旅遊費用比去年上升3.7%，來到36,100日圓(1,812港元)

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