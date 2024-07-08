遊日注意｜日媒列13種遊客「禁忌」 避免文化差異造成不愉快

疫後大量遊客湧到日本，因文化差異可能會產生不愉快事件。日本生活雜誌《Tokyo Weekender》指，過去幾年遊客失儀行為常成新聞話題，例如YouTuber網紅Johnny Somali在日本做出很多滋擾行為，包括非法入侵和用冒犯字眼向日本人大叫。另有人教遊客如何毋須買車票遊盡日本。

該雜誌列出13項遊客應有行為，希望能夠避免冒犯他人，尤其是日本這個講究禮儀的國家。文章將13項「建議」分為公共交通禮儀、用餐和餐廳禮儀、參拜神社禮儀和其他一般禮儀。

公共交通禮儀：

1.勿接聽電話。講電話好自然將聲量提高，大聲講電話騷擾到周圍搭客。

2.車廂內勿進食。即使你認為吞拿魚飯團味道不大，但其他人或不同意，尤其是食物碎掉到地上。

3.勿張開雙腿坐，合起雙腳坐免碰到其他人。將袋放在大腿或上方行李架，放在地上妨礙他人，也佔空間，日本列車和巴士有時會很擠迫。

4.與他人交談時聲量要細，在狹小空間聲音容易傳開。