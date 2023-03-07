遊日注意｜日本下周一撤口罩令27.8%人稱仍繼續戴　唇膏銷售大增

大家下周一起去日本旅遊可以不戴口罩。日本於本月13日起撤銷口罩令，無論室內或室外，由民眾自行決定是否佩戴口罩。共同社引述調查稱，有27.8%人稱無論任何情況，都會繼續戴口罩，以預防感染和戴口罩已成習慣。有受訪者表示，「連續3年戴口罩已成習慣，因此認為在個人判斷下，會有很多人不會摘下口罩。」另外，日本女性也為口罩令撤除作好準備，迎接沒有戴口罩要化妝的日子，導致唇膏銷售量大增兩成。

日本撤口罩令｜續戴口罩原因：50%人稱已成習慣 上述民調在2月於網上進行，受訪的561人年齡介乎20至59歲，均為在職人士。有66.7%人稱，會視乎情況決定是否戴口罩，包括是否聚餐、附近有無人等。有5.5%受訪者則表示，無論什麼情況都不會戴口罩。至於繼續戴口罩的理由，有53.4%人稱「為預防感染新冠病毒」，其次為已成習慣(50.2%)及「可預防感染新冠以外的傳染病」(39.2%)。