遊日注意｜日本千葉縣外海近期地震頻繁 政府籲提防 居民不安

日本千葉縣東面外海及周邊，2月下旬以來地震頻繁，周日(3日)也觀測到地震。日本政府地震調查委員會表示，今後可能發生日本地震級別震度達5弱左右的強烈搖晃，呼籲民眾提防。
日本放送協會(NHK)報道，日本氣象廳表示，以千葉縣東面外海為主的地區2月26日以來，地震活動頻繁，周三截至傍晚6時，觀測到震度1以上的地震31次。
其中，以千葉縣為主的地區觀測到震度4的地震3次。包括2月29日傍晚6時35分左右的規模4.9地震、3月1日上午5時43分左右的規模5.3地震，以及周六凌晨1時49分的規模5.0地震。
不僅是千葉縣東面外海，陸地一側的千葉縣南部也發生地震。
為何千葉縣外海近期地震頻繁？
日本政府的地震調查委員會研判，之所以地震頻頻發生，是陸地一側及海洋一側的板塊交界發生慢慢錯動的慢速滑移(slow slip)現象，過去這地區曾多次發生這種現象。從過去的地震活動研判，今後可能發生最大震度5弱左右的強烈搖晃。
另外，千葉日報報道，千葉縣內地震頻頻，有時搖晃時間長，千葉縣民眾想到元旦能登半島發生強震，便感到十分不安。
千葉縣政府透過社交平台等呼籲縣內居民提高警覺。千葉縣防災對策課主管表示：「大地震何時襲來不知道，請縣民做好確保自身安全的措施。」