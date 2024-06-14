遊日注意｜日本去年3568人遇登山事故 包括145名外國人 數字雙創新高

不少人赴日深度遊，會登山遠足，日本警察廳周四(13日)公布最新統計，2023年日本共有3,568人遭遇山域事故，其中145人是外國旅客，雙創統計以來新高紀錄。

警方：應做好登山規劃

日本放送協會(NHK)等報道，因日本的登山季快將來臨，警察廳呼籲登山客在啟程前應做好安全規劃，並備妥充足登山裝備。

警察廳統計，日本去年共有3,568人遭遇山域事故，較2022年增加62人，創開始統計的1961年以來新高。2023年的死者及下落不明者總計335人，比2022年多8人。

60歲以上佔比近半

其中外國旅客遭遇山域事故共100宗、145人，不論宗數或人數，都創2018年開始針對外國旅客進行統計以來新高。死者或下落不明者總計11人。