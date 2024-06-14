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國際
2024-06-14 08:30:27

遊日注意｜日本去年3568人遇登山事故 包括145名外國人 數字雙創新高

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近年掀起一股登富士山熱潮。(資料圖片)

近年掀起一股登富士山熱潮。(資料圖片)

不少人赴日深度遊，會登山遠足，日本警察廳周四(13)公布最新統計，2023年日本共有3,568人遭遇山域事故，其中145人是外國旅客，雙創統計以來新高紀錄。

警方：應做好登山規劃

日本放送協會(NHK)等報道，因日本的登山季快將來臨，警察廳呼籲登山客在啟程前應做好安全規劃，並備妥充足登山裝備。

警察廳統計，日本去年共有3,568人遭遇山域事故，較2022年增加62人，創開始統計的1961年以來新高。2023年的死者及下落不明者總計335人，比2022年多8人。

60歲以上佔比近半

其中外國旅客遭遇山域事故共100宗、145人，不論宗數或人數，都創2018年開始針對外國旅客進行統計以來新高。死者或下落不明者總計11人。

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年齡層方面，日本遭遇山域事故的3,568人中，以70多歲的790人最多、60多歲的706人次之，總計60歲以上人數佔比高達49%

近年掀起一股登富士山熱潮。(資料圖片) 近年掀起一股登富士山熱潮。(資料圖片) 近年掀起一股登富士山熱潮。(資料圖片) 近年掀起一股登富士山熱潮。(資料圖片)

中高齡人士興起登山熱

從都道府縣來看，長野縣有332人、北海道有245人、東京都有233人，特別是在富士山或高尾山等熱門觀光山區，接連發生山域事故。

中年與高齡人士興起登山熱，日本在2018年前山域事故人數持續增加，之後因新冠疫情減少，但近年又再度增加。

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