遊日注意｜日本多地持續高溫 群馬縣桐生市39.7°C創全國今年高溫紀錄 東京八王子熱到38.9°C

日本多地高溫持續，群馬縣桐生市周日(16日)最高氣溫飆升至攝氏39.7度，創日本全國今年最高溫紀錄。當局呼籲民眾注意補充水份，適當使用冷氣，避免不必要外出，嚴防中暑。

遊日注意｜日照強烈

日本放送協會(NHK)報道，日本氣象廳表示，受到高氣壓增強影響，以東日本及西日本為主的廣泛地區日照強烈，氣溫迅速上升。

群馬縣桐生市在當地時間下午3時前，氣溫已升至39.7度，創全國今年最高溫紀錄。

遊日注意｜多地錄得高溫

下午3時半，埼玉縣鳩山町錄得最高溫度為39.6度、櫪木縣佐野市與群馬縣館林市39.2度、埼玉縣所澤市39.4度、群馬縣伊勢崎市與東京都八王子市皆為38.9度、茨城縣古河市38.8度、埼玉市38.7度、前橋市39度，山梨縣大月市38.2度。關東許多城市高溫都超過38度。