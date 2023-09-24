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國際
2023-09-24 17:02:49

遊日注意｜日本宮島10月1日開徵觀光稅 沖繩西表島新潟佐渡擬仿效

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宮島上嚴島神社前的海上鳥居是日本知名旅遊景點。(互聯網)

宮島上嚴島神社前的海上鳥居是日本知名旅遊景點。(互聯網)

日本愈來愈多地方政府有意對登島遊客徵收「登島觀光稅」，廣島縣廿日市101日起將向宮島遊客收取「宮島訪問稅」，《日本經濟新聞》報道，沖繩縣竹富町及新潟縣佐渡市等地亦擬仿效，旨在籌集資金保護島上珍貴文化和自然環境，以及推動區內旅遊業發展。

觀光稅每人每次100日圓

宮島上有世界遺產嚴島神社，前往觀看神社前的知名海上鳥居，每日遊客絡繹不絕。「訪問稅」稅金加計在所購買的船票內，每人每次100日圓(5.3港元)，也可一次繳交一年稅金500日圓(26.4港元)，當地居民、上班上學者、學齡前兒童及修學旅行者等，則獲豁免。

在哪方面運用稅收？

宮島人口約1,400人，但2019年卻有465萬遊客到訪，創歷史新高。開徵訪問稅後，廿日市市政府預計2023年度可徵得約1400萬日圓(548萬港元)稅收，將用來管理與維修公園以及保養公廁、建構免費無線網絡等。

沖繩竹富町西表島上的自然風光。(互聯網) 宮島上的嚴島神社是世界遺產。(互聯網) 奄美大島已被列入世界自然遺產名錄。(互聯網)

居民面臨「觀光公害」

報道指，擁有世界自然遺產西表島的沖繩縣竹富町，正評估廿日市的做法，研究開徵「訪問稅」，原因與近年遊客為當地居民生活帶來負面影響的「觀光公害」有關。竹富町人口約4,300，其中9個島有人居住，新冠疫情爆發前，每年都有逾百萬遊客登島，去年也有約73萬人到訪。

奄美大島需資金保護

根據環境省2019年對前往西表島遊客等人所做的調查，最多人同意收取500日圓稅金，因此料竹富町將以這金額為主展開討論。此外，鹿兒島縣奄美市為保護被列世界自然遺產的奄美大島，8月組成財源創設檢討委員會，正參考其他地方政府的徵稅做法，討論是否徵收訪問稅，本年度將彙整成報告。

爭取列入世界遺產名錄的新潟縣佐渡市亦考慮徵稅，已在7月彙整的觀光交流策略草案中，明確記錄評估徵收住宿稅或登島稅等。

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