遊日注意｜日本宮島10月1日開徵觀光稅 沖繩西表島新潟佐渡擬仿效

宮島上嚴島神社前的海上鳥居是日本知名旅遊景點。(互聯網)

日本愈來愈多地方政府有意對登島遊客徵收「登島觀光稅」，廣島縣廿日市10月1日起將向宮島遊客收取「宮島訪問稅」，《日本經濟新聞》報道，沖繩縣竹富町及新潟縣佐渡市等地亦擬仿效，旨在籌集資金保護島上珍貴文化和自然環境，以及推動區內旅遊業發展。

觀光稅每人每次100日圓

宮島上有世界遺產嚴島神社，前往觀看神社前的知名海上鳥居，每日遊客絡繹不絕。「訪問稅」稅金加計在所購買的船票內，每人每次100日圓(約5.3港元)，也可一次繳交一年稅金500日圓(約26.4港元)，當地居民、上班上學者、學齡前兒童及修學旅行者等，則獲豁免。

在哪方面運用稅收？

宮島人口約1,400人，但2019年卻有465萬遊客到訪，創歷史新高。開徵訪問稅後，廿日市市政府預計2023年度可徵得約1億400萬日圓(約548萬港元)稅收，將用來管理與維修公園以及保養公廁、建構免費無線網絡等。