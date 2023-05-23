遊日注意｜日本擬改例遊客購物無即場退稅 打擊違法轉售

早前有報道指一對台灣男女遊日時買了近5億日圓(約2,800萬港元)退稅商品，涉嫌轉售遭海關要求他們補回近5,000萬日圓(約283萬港元)消費稅，惟兩人置之不理搭飛機離開，日本海關也「無符」。鑑於愈來愈多遊客購免稅品轉售，令有關稅收損失甚巨，日本傳媒稱當局有意2024年財政年度修改退稅規定，於年底開始討論遊客購物時先付含消費稅的價格，之後才退稅，即無得即場退稅。

目前，外國遊客逗留日本少於6個月，並於購物時滿5,000日圓(約283港元)，便可即場退稅，但不可以在日本或帶回國轉售。共同社引述消息稱，現時卻有很多遊客購買大量免稅的商品作轉售用途。如果修例成事，日本可能像其他國家的一般做法，遊客購物時不免稅，出境時帶著所買商品並確認無誤後才退稅。