遊日注意｜日本擬改例遊客購物無即場退稅 打擊違法轉售

早前有報道指一對台灣男女遊日時買了近5億日圓(約2,800萬港元)退稅商品，涉嫌轉售遭海關要求他們補回近5,000萬日圓(約283萬港元)消費稅，惟兩人置之不理搭飛機離開，日本海關也「無符」。鑑於愈來愈多遊客購免稅品轉售，令有關稅收損失甚巨，日本傳媒稱當局有意2024年財政年度修改退稅規定，於年底開始討論遊客購物時先付含消費稅的價格，之後才退稅，即無得即場退稅。
目前，外國遊客逗留日本少於6個月，並於購物時滿5,000日圓(約283港元)，便可即場退稅，但不可以在日本或帶回國轉售。共同社引述消息稱，現時卻有很多遊客購買大量免稅的商品作轉售用途。如果修例成事，日本可能像其他國家的一般做法，遊客購物時不免稅，出境時帶著所買商品並確認無誤後才退稅。
日本遊客退稅｜5月起規定轉售用途商家付消費稅
日本政府早前公布，遊客轉售免稅品圖利，包括在離境前轉售，追不回約22億日圓(約1.25億港元)消費稅。個案包括上述台灣男女遊客，他們總共購買了4.7億日圓商品，包括名貴手錶和化妝品等，離境時未能展示相關已免稅商品，聲稱已託運回國，但託運單據上的商品名稱與數量又不符合。即使外國遊客未繳稅，海關也很難限制其人身自由並阻止出境，他們離境更加難追討。日本財政部指出，遊客離境時通常身上無錢，難以向他們討回已退的消費稅。
另外，iPhone生產商蘋果日本分店去年12月因為有遊客大量買「免稅」iPhone和其他商品，遭稅局追討約140億日圓(約7.93億港元)稅款。當局指蘋果在截至2021年9月過去兩年來，錯誤地扣除顧客的消費稅，指發現很多不尋常的免稅購物似乎是用來轉售。為打擊違法轉售免稅商品，日本政府5月起，已要求購買免稅商品作轉買用途的商家支付消費稅。