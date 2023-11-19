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國際
2023-11-19 17:42:39

遊日注意｜日本機場安檢 手提行李兩物品沒收量大增 原來唔帶得上機？

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打火機在日本可以帶上機，但只限帶一個，多過一個就會被沒收。(資料圖片)

打火機在日本可以帶上機，但只限帶一個，多過一個就會被沒收。(資料圖片)

搭飛機手提行李有液體限制，很多人臨過安檢才醒起，唯有棄掉超出限制的液體。日本關西國際機場近日有兩種物品，被搜出及要求棄掉數量大增，但不是常見的過量液體。

日本《產經新聞》日前報道，因當地在開關後旅客回升，關西國際機場二號客運大樓在安檢中，沒收的乘客違禁品亦大增。當中最誇張的是打火機，每日平均有逾240個被要求棄置，其中國內航班每日平均沒收163個，國際航班則沒收79個。打火機其實可不可以帶上機？實情是，根據當地規定，每名乘客可帶一個打火機上機，但很多人不知就裡帶了多個。

不少打火機可能不值錢，被沒收可能也不會「肉赤」。但另一種沒收量大增的物品，則可能較貴且會影響旅客心情

《產經新聞》報道，關西國際機場2號客運大樓近期沒收了不少直髮器(直髮夾)。(《產經新聞》網站)

《產經新聞》報道，關西國際機場2號客運大樓近期沒收了不少直髮器(直髮夾)。(《產經新聞》網站)

手提行李｜直髮器電池須可拆卸

據報關西國際機場2號客運大樓，近期常被沒收的另一種物品，是愛美女士常用的直髮器(直髮夾)。原因是部分直髮器採用了不能拆除電池的設計，便不可以放在手提行李內帶上機；如果直髮器的電池可以拆卸，則可以帶上機，原因是安檢規定，電子設備中的電池額定容量，不得超過160瓦/時，故若電池不能拆出來看，就無法確定其額定能量，因此不能帶上機。

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據報該客運大樓每日平均有64個跟鋰電池有關的產品被沒收。安檢單位發言人也深感同情，「明明是為了在旅途中享受打扮，(若直髮器被沒收)心情非常沮喪」。

手提行李｜造型如武器的兩傘及玩具亦要留意

報道並稱，要留意的是超過6厘米的剪刀等可被視為武器的物品、日本刀柄造型的雨傘，以及樹脂製造的玩具手裡劍等，同樣會在日本過不了安檢，不能手提帶上機。

旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會）
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搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)
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