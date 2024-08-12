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國際
2024-08-12 23:25:36

遊日注意｜日本現3連颱風 瑪莉亞後還有兩個颱風撲向東北

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日本颱風

5號颱風「瑪莉亞」登陸岩手後，尾隨6號颱風，7號正在形成。(互聯網)

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日本近日因「巨大地震預警」成為焦點，周一遭今年第5號颱風「瑪莉亞」吹襲，是今年首次有颱風登陸日本。瑪莉亞早上8時半於岩手縣大船渡市附近登陸，隨後穿越東北地區。風暴並未造成嚴重破壞，但為岩手縣帶來破紀錄的暴雨，部分地區48小時降雨量超過400毫米，造成水淹和山泥傾瀉。另外，氣象預測顯示6號颱風「山神」和正在形成的7號颱風「安比」，分別在周三和周五吹向日本東北部。

日本氣象協會稱，山神與瑪莉亞距離1,000公里，正趨向日本東北外海，預計將隨瑪莉亞的路徑撲向東北一帶。根據預測，山神不會構成嚴重影響，惟將對東北和北海道地區帶來大雨。7號颱風安比則正在日本以南形成，相信會發展成颱風，並向北移動，其雨帶周五將為東海及關東地區帶來暴雨。

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颱風罕有日本東北登陸

至於颱風瑪莉亞，登陸岩手縣時中心風力時速達90公里，多條河的水位超過警戒至少4人被困，逾80班內陸航班取消，部分新幹線列車服務亦受阻。截至下午4時，岩手縣久慈市的48小時降雨量為481.5毫米，創1978年統計以來最高，是8月平均雨量的2.6倍。岩泉町河水氾濫，大船渡市則發生山泥傾瀉。當局一度呼籲岩手、宮城和青森縣的17萬居民前往庇護中心避難。

瑪莉亞移動緩慢，周三將進入日本海，並逐漸減弱為熱帶低氣壓。期間將會為北海道帶來暴雨。報道指，日本罕有地有颱風在東北登陸，並預測瑪莉亞會帶來破紀錄雨量，日本當局嚴陣以待。首相岸田文雄下令官員密切注意情況，及時採取措施應對可能發生的災害，和向民眾提供一切支援。

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