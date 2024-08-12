遊日注意｜日本現3連颱風 瑪莉亞後還有兩個颱風撲向東北

日本近日因「巨大地震預警」成為焦點，周一遭今年第5號颱風「瑪莉亞」吹襲，是今年首次有颱風登陸日本。瑪莉亞早上8時半於岩手縣大船渡市附近登陸，隨後穿越東北地區。風暴並未造成嚴重破壞，但為岩手縣帶來破紀錄的暴雨，部分地區48小時降雨量超過400毫米，造成水淹和山泥傾瀉。另外，氣象預測顯示6號颱風「山神」和正在形成的7號颱風「安比」，分別在周三和周五吹向日本東北部。

日本氣象協會稱，山神與瑪莉亞距離1,000公里，正趨向日本東北外海，預計將隨瑪莉亞的路徑撲向東北一帶。根據預測，山神不會構成嚴重影響，惟將對東北和北海道地區帶來大雨。7號颱風安比則正在日本以南形成，相信會發展成颱風，並向北移動，其雨帶周五將為東海及關東地區帶來暴雨。