遊日注意｜日本第一高樓麻布台之丘「森JP塔」周五開幕 與東京鐵塔平起平坐(有片)

日本再有新地標即將啟用。全日本最高的大樓「森JP塔」(森JPタワー)及周邊設施，將於周五正式開幕，昨有更多實景圖曝光。位於東京的森JP塔高度達330米，與全國第二高結構物東京鐵塔幾乎「平起平坐」。作為巨無霸式大樓，森JP塔除辦公室外，亦設住宅、商場、美術館及醫療中心等，而大樓是「麻布台之丘」項目一部分，相關的發展範圍面積，將超過另一著名地標「六本木之丘」。

森JP塔共設64層，據報其中54至64樓為住宅、中低層至52樓為辦公室、5及6樓為慶應大學醫療中心，B1至4樓為商業設施，另亦設有國際學校。預料啟用後最終會有2萬名職員及3,500名居民進駐。森JP塔僅較東京鐵塔的332.9米稍矮，其超越了大阪市的「阿倍野Harukas」，成為日本第一高樓。至於全日本最高的結構物為東京晴空塔，高約634米。