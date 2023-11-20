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國際
2023-11-20 22:40:26

遊日注意｜日本第一高樓麻布台之丘「森JP塔」周五開幕 與東京鐵塔平起平坐(有片)

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森JP塔(圖)超越大阪的阿倍野Harukas成為日本第一高樓。(路透社)

森JP塔(圖)超越大阪的阿倍野Harukas成為日本第一高樓。(路透社)

日本再有新地標即將啟用。全日本最高的大樓「森JP塔」(森JPタワー)及周邊設施，將於周五正式開幕，昨有更多實景圖曝光。位於東京的森JP塔高度達330米，與全國第二高結構物東京鐵塔幾乎「平起平坐」。作為巨無霸式大樓，森JP塔除辦公室外，亦設住宅、商場、美術館及醫療中心等，而大樓是「麻布台之丘」項目一部分，相關的發展範圍面積，將超過另一著名地標「六本木之丘」。

森JP塔(圖)超越大阪的阿倍野Harukas成為日本第一高樓。(路透社) 從東京鐵塔內遠眺森JP塔。 森JP塔(圖)超越大阪的阿倍野Harukas成為日本第一高樓。(路透社) 「麻布台之丘」料成另一人氣景點。 從東京鐵塔內遠眺森JP塔。 森JP塔(圖)超越大阪的阿倍野Harukas成為日本第一高樓。(路透社) 「麻布台之丘」料成另一人氣景點。 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會）

森JP塔共設64層，據報其中54至64樓為住宅、中低層至52樓為辦公室、5及6樓為慶應大學醫療中心，B1至4樓為商業設施，另亦設有國際學校。預料啟用後最終會有2萬名職員及3,500名居民進駐。森JP塔僅較東京鐵塔的332.9米稍矮，其超越了大阪市的「阿倍野Harukas」，成為日本第一高樓。至於全日本最高的結構物為東京晴空塔，高約634米。

「麻布台之丘」料年吸3000萬人到訪

森JP塔的發展商為日本房地產巨頭森大廈公司(東京)，公司表示森JP塔所在的「麻布台之丘」佔地8.1公頃，並以「被綠蔭包圍的廣場街區」為口號，其中2.4公頃為綠化用地，當中設有0.6公頃的「中央廣場」，栽種可展現季節變化的植物，預料每年可吸引3,000萬人到訪，規模和影響力與「六本木之丘」媲美。

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