遊日注意！日本肺炎支原體感染人數 25年來首次連續兩周創新高

日本平均每間醫療機構接收1.94名肺炎支原體感染患者，是自1999年有紀錄以來連續兩周創新高。(資料圖片)

到日本旅遊要注意……媒體報道，日本目前平均每間醫療機構接收1.94名肺炎支原體(Mycoplasma pneumoniae)感染患者，是自1999年有紀錄以來連續兩周創新高。此種肺炎多發於兒童，症狀包括發燒以及長時間咳嗽等。

日本手足口病患者亦續增

另外，同樣多發於兒童，主要在夏天流行的手足口病，日本患者人數也在持續增加，截至10月6日的一周，根據全國約3,000間兒科醫療機構滙報，每間醫療機構平均接收約8.62名患者，連續兩周增加，持續超過警報標準的5人。

據悉，肺炎支原體是常見的細菌，感染後易引起肺炎，較常見於5至15歲的兒童和青少年。主要透過咳嗽或打噴嚏時的飛沫傳播，潛伏期為2至3周，病徵包括發燒、咳嗽和流鼻水等，大部分輕症患者可自行痊癒。重症者可能併發溶血性貧血和腦炎，長者和免疫力低的人風險較高。