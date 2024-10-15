遊日注意！日本肺炎支原體感染人數 25年來首次連續兩周創新高

到日本旅遊要注意……媒體報道，日本目前平均每間醫療機構接收1.94名肺炎支原體(Mycoplasma pneumoniae)感染患者，是自1999年有紀錄以來連續兩周創新高。此種肺炎多發於兒童，症狀包括發燒以及長時間咳嗽等。
日本手足口病患者亦續增
另外，同樣多發於兒童，主要在夏天流行的手足口病，日本患者人數也在持續增加，截至10月6日的一周，根據全國約3,000間兒科醫療機構滙報，每間醫療機構平均接收約8.62名患者，連續兩周增加，持續超過警報標準的5人。
據悉，肺炎支原體是常見的細菌，感染後易引起肺炎，較常見於5至15歲的兒童和青少年。主要透過咳嗽或打噴嚏時的飛沫傳播，潛伏期為2至3周，病徵包括發燒、咳嗽和流鼻水等，大部分輕症患者可自行痊癒。重症者可能併發溶血性貧血和腦炎，長者和免疫力低的人風險較高。
肺炎支原體感染人數秋冬有增加趨勢
日本TBS電視台報道，日本國立傳染病研究所表示，截至10月6日的一周內，日本全國約500間醫療機構通報感染肺炎支原體患者數，已連續6星期增加。目前平均每間醫療機構有1.94名患者，是自1999年開始統計以來，連續兩周創新高紀錄。
厚生勞動省表示，肺炎支原體感染人數在秋冬有增加趨勢，感染更有進一步擴大可能，呼籲民眾勤洗手及戴口罩等預防。