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國際
2023-07-27 18:27:45

遊日注意｜日本西部廣泛地區持續酷熱 大阪府枚方市39.8°C破全國今年最高溫紀錄(多圖有片)

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大阪酷熱，民眾撐傘遮擋猛烈陽光。(互聯網)

大阪酷熱，民眾撐傘遮擋猛烈陽光。(互聯網)

日本西部廣泛地區近日持續酷熱，大阪府枚方市周四(27日)氣溫高達攝氏39.8度，打破全國今年最高溫紀錄，也創下當地46年來最高溫紀錄。由於連日高溫，日本全國上周近9,200人因中暑須送院，是去年同期的逾2倍，有10人死亡。

遊日注意｜日本西部多地酷熱

受到高氣壓籠罩影響，日本近畿地區連日持續酷熱，大阪府、愛知縣、岐阜縣部分地區錄得超過39度高溫，其中大阪府枚方市下午1時50分錄得39.8度，打破今年全國最高溫紀錄，也是1977年有觀測紀錄以來當地最高氣溫。此外，大阪府豐中市及京都府京都市也分別錄得39.5度、38.8度高溫，愛知縣愛西市及埼玉縣鳩山町39.3度，岐阜市39.4度，廣島縣府中市38.6度。東京市中心36.9度。

大阪府枚方市周四氣溫高達攝氏39.8度。(互聯網)

大阪府枚方市周四氣溫高達攝氏39.8度。(互聯網)

遊日注意｜中暑人數急升

消防廳表示，因連日高溫，本月17日至23日一周內有9,190人因中暑須送院治療，是去年同期的2.3倍，當中65歲以上長者佔56.5%，達5,195人。報道指，兵庫縣周三(26日)一名79歲婦人出門買餸，被發現昏倒路邊，送院搶救後不治。她有脫水症狀，疑中暑致命。

遊日注意｜環境省對廣泛地區發布中暑警戒

環境省與氣象廳周四對北海道十勝地區、茨城縣、埼玉縣、東京都小笠原群島、千葉縣、山梨縣、靜岡縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、新瀉縣、富山縣、石川縣、福井縣、滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣、和歌山縣、岡山縣、廣島縣、島根縣、鳥取縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣、山口縣、福岡縣、大分縣、長崎縣、佐賀縣、熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣等35個都道府縣發布中暑警戒。

氣象廳預測，西部地區及北海道帶廣地區的酷熱天氣會持續至下周，並警告受濕暖空氣影響，部分地區可能出現雷暴，甚至龍捲風。

日本熱浪，大阪府持續酷熱。(互聯網) 日本熱浪，大阪府一名小孩出街時吹風扇。(互聯網) 日本熱浪，京都中京區陽光猛烈。(互聯網) 日本熱浪，京都市民出外時撐傘。(互聯網) 日本熱浪，京都市民用雙手遮擋太陽。(互聯網) 日本熱浪，京都女孩用電風扇降溫。(互聯網) 日本熱浪，民眾在猛烈陽光下遊覽奈良公園。(互聯網) 奈良公園小鹿喝水降溫。(互聯網) 奈良公園小鹿落水消暑。(互聯網)
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