遊日注意｜日本西部廣泛地區持續酷熱 大阪府枚方市39.8°C破全國今年最高溫紀錄(多圖有片)

日本西部廣泛地區近日持續酷熱，大阪府枚方市周四(27日)氣溫高達攝氏39.8度，打破全國今年最高溫紀錄，也創下當地46年來最高溫紀錄。由於連日高溫，日本全國上周近9,200人因中暑須送院，是去年同期的逾2倍，有10人死亡。

遊日注意｜日本西部多地酷熱

受到高氣壓籠罩影響，日本近畿地區連日持續酷熱，大阪府、愛知縣、岐阜縣部分地區錄得超過39度高溫，其中大阪府枚方市下午1時50分錄得39.8度，打破今年全國最高溫紀錄，也是1977年有觀測紀錄以來當地最高氣溫。此外，大阪府豐中市及京都府京都市也分別錄得39.5度、38.8度高溫，愛知縣愛西市及埼玉縣鳩山町39.3度，岐阜市39.4度，廣島縣府中市38.6度。東京市中心36.9度。