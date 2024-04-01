遊日注意｜日本逾2800項商品加價 多款加工食品漲價

日本周一(4月1日)進入新年度，包括加強限制貨車司機及醫生等行業人員加班時數等新制正式實施，另外還有2,806項商品及電費都漲價。

民間信用調查公司帝國資料調查公司(Teikoku Databank)指出，日本共有195家業者將從4月1日起調高2,806項商品價格，平均漲幅約23%，預料將是繼2023年10月後相隔約半年再度有逾2,000項商品加價。

其中最多的是加工食品，包括日本火腿公司等4家大型企業，都將調高火腿及香腸售價。漲價背景跟原物料價格高漲、人事成本及物流費用上漲有關。而日圓貶值也增加了業者進口原物料的成本。