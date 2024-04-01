遊日注意｜日本逾2800項商品加價 多款加工食品漲價

日本周一(4月1日)進入新年度，包括加強限制貨車司機及醫生等行業人員加班時數等新制正式實施，另外還有2,806項商品及電費都漲價。
民間信用調查公司帝國資料調查公司(Teikoku Databank)指出，日本共有195家業者將從4月1日起調高2,806項商品價格，平均漲幅約23%，預料將是繼2023年10月後相隔約半年再度有逾2,000項商品加價。
其中最多的是加工食品，包括日本火腿公司等4家大型企業，都將調高火腿及香腸售價。漲價背景跟原物料價格高漲、人事成本及物流費用上漲有關。而日圓貶值也增加了業者進口原物料的成本。
日本總務省表示，今年2月的消費者物價指數，扣除變動幅度較大的新鮮食品後，整體來說較去年同期增長2.8%。
電費也調高
除了商品外，電力等服務業也漲價。其中，日本10家大型電力公司全部增加電費，一般家庭每月平均電費將較之前漲價441日圓至579日圓。
佐川急便運輸公司平均調漲7%左右的速遞基本運費；物流龍頭業者雅瑪多(Yamato Transport)也將調漲速遞部分服務約2%。
不僅物流業貨車司機，包括醫生及建築從業員等，也加強加班限制，一年加班總時數為360小時，如果勞資達成共識，最多一年可加班720小時。但醫生工作性質特殊，將放寬到一年最多加班960小時，而若判斷有必要維持急救等地區醫療服務，一年最多可加班1,860小時。