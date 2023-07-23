遊日注意｜日本逾3萬種食物飲品料年底前漲價 預計10月份加幅最大

日本一家民間信用調查公司最新發表報告指出，今年年底前，預計日本將有逾3萬種食品和飲料漲價。零售商為了維持利潤，將成本轉嫁給消費者。
遊日注意｜商品加價項目超過去年
《日本時報》周六(22日)報道，「帝國資料調查公司」(Teikoku Databank)在7月中旬發表報告指，預計在10月前，日本3萬零9種食品和飲料將會加價，總數將超過去年全年的2萬5,768種。
該公司維持原先預估，即全年將有3萬5,000種食品和飲料漲價，預計10月漲幅最大，包括香腸、酒精飲料等3,716種商品將加價，比6月底預估的項目增加約300種。預計到年底至明年初，消費品價格仍會間歇上漲。
遊日注意｜為甚麼商品持續漲價？
電力費用和勞工成本增加，以及日圓貶值推高進口商品價值等因素，是導致消費品持續漲價的原因。
遊日注意｜料加價速度將稍後放緩
報告亦指出，家庭負擔增加，導致民眾購買力下降，企業將愈加不可能繼續快速加價，因為這將進一步抑制需求。這項調查收集了食品與飲料行業105家上市公司和90家非上市公司的定價數據。
日本政府上周五(21日)公布，6月份消費物價指數和核心CPI(日本不計入生鮮食品)的通脹年增率，從5月份的3.2%上升至3.3%，主要是因為水電費用上漲。相比之下，美國6月份通脹年增率為3%，日本通脹率從2015年10月後首度超越美國。