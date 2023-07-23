遊日注意｜日本逾3萬種食物飲品料年底前漲價 預計10月份加幅最大

日本一家民間信用調查公司最新發表報告指出，今年年底前，預計日本將有逾3萬種食品和飲料漲價。零售商為了維持利潤，將成本轉嫁給消費者。

遊日注意｜商品加價項目超過去年

《日本時報》周六(22日)報道，「帝國資料調查公司」(Teikoku Databank)在7月中旬發表報告指，預計在10月前，日本3萬零9種食品和飲料將會加價，總數將超過去年全年的2萬5,768種。

該公司維持原先預估，即全年將有3萬5,000種食品和飲料漲價，預計10月漲幅最大，包括香腸、酒精飲料等3,716種商品將加價，比6月底預估的項目增加約300種。預計到年底至明年初，消費品價格仍會間歇上漲。

遊日注意｜為甚麼商品持續漲價？

電力費用和勞工成本增加，以及日圓貶值推高進口商品價值等因素，是導致消費品持續漲價的原因。