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國際
2024-07-29 19:50:36

遊日注意｜日本錄得今年以來最高溫 櫪木縣佐野市熱到攝氏41度 東京都88人中暑

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櫪木縣佐野市陽光猛烈，少女在街頭等候，用電風扇降溫。(互聯網)

櫪木縣佐野市陽光猛烈，少女在街頭等候，用電風扇降溫。(互聯網)

熱辣辣！日本廣泛地區近日持續炎熱，櫪木縣佐野市周一(29)下午錄得攝氏41度高溫，創下今年全日本最高溫紀錄，東京市中心一度達38度。酷熱天氣下，38個都府縣發布「中暑警報」，當局呼籲民眾如非必要不要外出，在室內不要忍著不開冷氣，慎防中暑。截至下午3時，東京都有88人中暑入院。

多地熱到40度以上

日本放送協會(NHK)報道，高氣壓籠罩下，東日本與西日本周一氣溫持續上升，截至下午2時，櫪木縣佐野市錄得最高溫度達41度，群馬縣館林市、靜岡縣濱松市船明40.2度，埼玉縣熊谷市、鳩山町39.9度等。

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靜岡縣濱松市船明在上午1142分熱到40.2度，這是繼77日在靜岡市錄得40度之後，日本再次出現40度以上高溫。下午136分，群馬縣館林市40.1度，櫪木縣佐野市在下午2時創下41度高溫紀錄。

日本至今最高溫紀錄是多少？

日本觀測史上最高氣溫是，2018723日埼玉縣熊谷市錄得攝氏41.1度，熊谷市因而被冠以「日本第一酷熱」稱號。至2020817日靜岡縣濱松市也錄得41.1度，打平史上最高氣溫紀錄。

櫪木縣佐野市周一下午錄得攝氏41度高溫。(互聯網) 日本廣泛地區近日天氣酷熱。(資料圖片) 櫪木縣佐野市酷熱，民眾射水到地上降溫。(互聯網) 櫪木縣佐野市有女子邊行邊吃雪條。(互聯網) 靜岡縣濱松市船明陽光刺眼。(互聯網) 靜岡縣濱松市民眾撐傘遮擋陽光。(互聯網) 靜岡縣濱松市民眾用手抹汗。(互聯網) 靜岡縣濱松市有民眾T恤裝上風扇。(互聯網) 東京練馬區熱辣辣。(互聯網) 群馬縣伊勢崎有民眾用電風扇添涼意。(互聯網) 日本多地出現高溫。(互聯網)

埼玉縣市民：熱到恐怖程度

JR熊谷車站前，許多行人撐傘或手持電風扇降溫。一名60多歲男子受訪表示：「熱到恐怖的程度，單是走路就一直出汗，手帕根本來不及擦。為防中暑，我盡量多喝水，或到陰涼的地方休息。」

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此外，京都市、岡山市、宇都宮市、茨城縣土浦市都熱到39度，東京市中心、大津市、高知市、廣島市38度，民眾都要慎防中暑。

氣象廳與環境省對東北至九州共38個都府縣發布「中暑警報」，呼籲如非必要不要外出，在室內開冷氣，經常補充水分和鹽分等。因長者和嬰兒特別容易中暑，也呼籲家人特別留意。