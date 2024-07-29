遊日注意｜日本錄得今年以來最高溫 櫪木縣佐野市熱到攝氏41度 東京都88人中暑

熱辣辣！日本廣泛地區近日持續炎熱，櫪木縣佐野市周一(29日)下午錄得攝氏41度高溫，創下今年全日本最高溫紀錄，東京市中心一度達38度。酷熱天氣下，38個都府縣發布「中暑警報」，當局呼籲民眾如非必要不要外出，在室內不要忍著不開冷氣，慎防中暑。截至下午3時，東京都有88人中暑入院。
多地熱到40度以上
日本放送協會(NHK)報道，高氣壓籠罩下，東日本與西日本周一氣溫持續上升，截至下午2時，櫪木縣佐野市錄得最高溫度達41度，群馬縣館林市、靜岡縣濱松市船明40.2度，埼玉縣熊谷市、鳩山町39.9度等。
靜岡縣濱松市船明在上午11時42分熱到40.2度，這是繼7月7日在靜岡市錄得40度之後，日本再次出現40度以上高溫。下午1時36分，群馬縣館林市40.1度，櫪木縣佐野市在下午2時創下41度高溫紀錄。
日本至今最高溫紀錄是多少？
日本觀測史上最高氣溫是，2018年7月23日埼玉縣熊谷市錄得攝氏41.1度，熊谷市因而被冠以「日本第一酷熱」稱號。至2020年8月17日靜岡縣濱松市也錄得41.1度，打平史上最高氣溫紀錄。
埼玉縣市民：熱到恐怖程度
JR熊谷車站前，許多行人撐傘或手持電風扇降溫。一名60多歲男子受訪表示：「熱到恐怖的程度，單是走路就一直出汗，手帕根本來不及擦。為防中暑，我盡量多喝水，或到陰涼的地方休息。」
此外，京都市、岡山市、宇都宮市、茨城縣土浦市都熱到39度，東京市中心、大津市、高知市、廣島市38度，民眾都要慎防中暑。
氣象廳與環境省對東北至九州共38個都府縣發布「中暑警報」，呼籲如非必要不要外出，在室內開冷氣，經常補充水分和鹽分等。因長者和嬰兒特別容易中暑，也呼籲家人特別留意。