遊日注意｜日本餐廳疑派女子街頭搭訕 騙外國遊客「生劏」 一杯飲品盛惠300港元

日圓持續貶值，疫後報復式赴日旅遊，物價相對不高，很多遊客都豪食爆買，盡情消費，日媒報道，有餐廳卻趁機劏客，甚至敲詐外國遊客。

劏客｜餐廳派女子上街找目標

一名到東京出差的美國人受訪指，某天他跟朋友在東京六本木街上閒逛時，兩名日本女子趨前搭訕，就把他們帶到一間聲稱相熟的餐廳，4人點了8杯飲品後，兩女藉詞上廁所便一去不返。最後，他與朋友結帳時才發現，8杯飲品盛惠4.5萬日圓(約2,400港元)，平均一杯售價5,600日圓(約300港元)。表面看來，這個案存欺詐成分。

劏客｜遊客「一頸血」

另外，有遊客在東京港區一間居酒屋點了兩杯啤酒和兩杯紅酒，結帳時收費高達380美元(約2,964港元)。另有遊客一家四口，帳單收費高達9.5萬日圓(約5,054港元)。報道指，該居酒屋的網上負評在疫情之後湧現。